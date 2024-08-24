星防變種猴痘 機場港口設檢測站

更危險的mpox新病毒株1b型進化支（Clade 1b）近期在非洲多國快速擴散，世界衛生組織（WHO）早前宣布將疫情列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），隨後瑞典於上周四證實出現非洲以外首宗1b進化支個案，泰國本周四證實國內出現亞洲首宗同類個案，病人從非洲入境。

累計13宗確診

新加坡《聯合早報》報道，今年截至本周四，新加坡累計有13宗mpox病例。目前為止所有確診者感染的都是病情較輕的2型進化支（Clade 2）。發燒是感染mpox的其一症狀。為了防範變種mpox傳播，衛生部將與交通部及移民與關卡局合作，加強邊境對mpox的監控能力，在樟宜機場和實里達機場（Seletar Airport）對從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員進行體溫篩檢，類似措施也會在港口實施。

新加坡衛生部長王乙康上周六說，雖然新加坡與出現病例的非洲地區沒有直航機，但身為區內航空樞紐，新一波疫情遲早會擴散到本地，新加坡要有備無患，了解這個病毒如何散播、殺傷力多大、如何阻止，再用正確方式應對。

（聯合早報/中央社）