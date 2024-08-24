莫迪晤澤連斯基：印度站在和平一方

【明報專訊】印度總理莫迪周五（23日）抵達烏克蘭首都基輔，跟總統澤連斯基會面，澤連斯基形容莫迪是次訪問「非常友好」及具歷史意義。出發前曾表示要向澤連斯基分享和平解決俄烏衝突看法的莫迪則表示，印度就從一開始就並非抱持中立或作為冷漠旁觀者，而是「堅定站在和平一方」。
莫迪是印烏建交以來首名訪烏印度總理，他在基輔的總統府擁抱澤連斯基時顯得甚為激動。莫迪與澤連斯基會談後發表聯合聲明，莫迪呼籲烏俄盡早展開對話，稱「只有透過對話和外交才能找到解決問題的道路」，又表示印度準備好在任何推動和平的努力上發揮積極作用。
澤連斯基表示，烏方首要任務是結束戰爭和實現公正的和平。他在社交平台X稱烏印達成4項協議，涵蓋醫療、農業合作、人道援助及文化，又同意一項聯合聲明，重點關注發展戰略伙伴關係、雙邊貿易和持續軍事技術合作。澤連斯基續指印度支持烏克蘭國家主權和領土完整，並稱這一點至關重要，因每個人都須同等尊重《聯合國憲章》。
莫迪上月8日曾到訪俄羅斯，當天稍早俄軍空襲基輔兒童醫院等烏國設施，但莫迪抵埗後仍擁抱俄總統普京，受到西方及澤連斯基批評，莫迪此行遂被視為澄清誤解的機會。莫迪昨日也有跟澤連斯基一同到基輔國家歷史博物館的「殉國史展場」，跟其搭肩哀悼烏戰死難者，並在X表明衝突對年輕人尤其具毁滅性，向死難兒童的家人致哀。
另外，中國駐烏大使館微信公眾號周四呼籲中國公民暫勿前往烏克蘭，而自願留在烏國境內的公民務必提高安全意識。
（路透社/法新社/衛報）
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