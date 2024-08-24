莫迪晤澤連斯基：印度站在和平一方

莫迪是印烏建交以來首名訪烏印度總理，他在基輔的總統府擁抱澤連斯基時顯得甚為激動。莫迪與澤連斯基會談後發表聯合聲明，莫迪呼籲烏俄盡早展開對話，稱「只有透過對話和外交才能找到解決問題的道路」，又表示印度準備好在任何推動和平的努力上發揮積極作用。

澤連斯基表示，烏方首要任務是結束戰爭和實現公正的和平。他在社交平台X稱烏印達成4項協議，涵蓋醫療、農業合作、人道援助及文化，又同意一項聯合聲明，重點關注發展戰略伙伴關係、雙邊貿易和持續軍事技術合作。澤連斯基續指印度支持烏克蘭國家主權和領土完整，並稱這一點至關重要，因每個人都須同等尊重《聯合國憲章》。

莫迪上月8日曾到訪俄羅斯，當天稍早俄軍空襲基輔兒童醫院等烏國設施，但莫迪抵埗後仍擁抱俄總統普京，受到西方及澤連斯基批評，莫迪此行遂被視為澄清誤解的機會。莫迪昨日也有跟澤連斯基一同到基輔國家歷史博物館的「殉國史展場」，跟其搭肩哀悼烏戰死難者，並在X表明衝突對年輕人尤其具毁滅性，向死難兒童的家人致哀。

另外，中國駐烏大使館微信公眾號周四呼籲中國公民暫勿前往烏克蘭，而自願留在烏國境內的公民務必提高安全意識。

（路透社/法新社/衛報）