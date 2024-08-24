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沃爾茲學障子激動撐父 「特粉」群起嘲諷捱轟

【明報專訊】美國民主黨副總統候選人沃爾茲周三晚正式接受參選提名時，其患非語言學習障礙（NVLD）、專注力不足及過度活躍症（ADHD），以及焦慮症的17歲兒子格斯（Gus Walz）在台下表現激動備受注目，他隨即受共和黨總統候選人、前總統特朗普支持者群起攻擊，惹來爭議。

沃爾茲當晚發表接受提名演說，在抒發對家人之情後，在台下坐着的格斯起立鼓掌致敬，又滿臉淚水說「我愛你，父親」、「那是我爸！」（圖，路透社）電視畫面片段隨即在網上廣傳，輿論普遍正面。

右派播客嘲「喊包」 刪帖道歉

惟格斯的表現惹來不少特朗普右派支持者嘲諷。播客主持克里斯皮（Mike Crispi）在社交網站X形容格斯是「蠢蛋喊包兒子」。保守派密爾沃基電台主持韋伯（Jay Weber）貼文批評沃爾茲一家，稱：「如沃爾茲一家代表着現今美國男性，那美國就完蛋了：『來看我的兒子格斯。他是個哭哭啼啼的男孩。他的母親和我都非常自豪。』」他事後刪帖並道歉稱不知格斯有學習障礙。美國民主黨政客近期紛紛以「騎呢」（weird）形容特朗普，保守派專欄作家庫爾特（Ann Coulter）就借此嘲諷格斯說：「要說『騎呢』的話……」

美國《人物》雜誌周四獨家發表沃爾茲夫婦一份聲明，當中他們稱注意到格斯在成長過程中更喜歡獨處、玩電子遊戲，在青少年時期被診斷出有NVLD、ADHD和焦慮症。兩人形容格斯的病情並非挫折，而是「他的秘密能力」，又稱格斯非常聰明，了解很多人都忽略的細節。

（今日美國報/華盛頓郵報）

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