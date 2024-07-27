賀錦麗接受提名 強調與特朗普反差 矢言當「全民總統」服務所有人 警告對手上台恐濫權國家倒退

賀錦麗的演說以其家庭背景及成長經歷作引子，說她的印度裔移民母親離婚後，獨自勤勞工作置業踏上中產之路，並依靠社群支援養育她和妹妹，教育二人應盡力解決不公義，以善意、尊重和同理心對人如己，令她立志當檢察官。

「史上最重要大選」促擺脫分化鬥爭

賀錦麗續指，這連同之後的從政之路，「我整個職業生涯，都只有一個服務對象，就是民眾……為了民眾、所有美國人，不論黨籍、種族、性別，或者你們祖母所說的語言」。她表示今屆大選是「美國史上最重要一次」，形容是「一次珍貴且稍縱即逝的機會，讓我們的國家擺脫過往的苦澀、懷疑以及造成分化的鬥爭，也是讓我們的國家開創新路向的機會。不是作為任何一個政黨或派系的成員，而是作為美國人」。

話鋒一轉，賀錦麗抨擊特朗普「實際並非為中產階層而戰，而是為他自己和其富豪朋友謀利益」，稱他一旦上台將給他們另一輪稅收減免，增添5萬億美元（約39萬億港元）的國家債務。她警告指，讓特朗普重返白宮後果「極其嚴重」，指特朗普曾意圖推翻大選結果，失敗後又煽動國會山莊騷亂，最近又被判商業欺詐罪成，並被認定犯下性侵行為。

賀錦麗指，最高法院7月初裁定特朗普可就部分國會山莊騷亂案的行為免受刑事檢控，「想像一下沒有任何約束的特朗普，會如何利用美國總統的巨大權力，不是為了改善你們生活，不是為了加強我們國家安全，而是為了他唯一的客戶：他自己」。

賀錦麗提及美國保守派智庫傳統基金會「2025計劃」政策藍圖，「我們知道第二個特朗普任期會是什麼樣子。這一切都在『2025計劃』中詳細說明」，她指「2025計劃」的目的是「將我們的國家拉回過去」，但她強調美國不走回頭路。

「不會像特朗普討好暴君金正恩」

賀錦麗亦在提名演說中簡介過往鮮有提及的外交政策，在以哈戰爭方面支持及支援以色列自衛，同時形容加沙過去10個月所發生的事「令人心碎」。她又指美國將引領全球的太空和人工智能（AI）發展，「讓美國，而不是中國，贏得21世紀的競爭，並加強而不是放棄我們的全球領導地位」。

賀錦麗亦批評特朗普威脅放棄北約，又曾聲言會鼓勵俄羅斯為所欲為，指她身為美國副總統，在俄軍侵烏前5天已警告烏克蘭總統澤連斯基有關計劃，並協助動員全球逾50個國家抵禦俄羅斯侵略。她又指自己「不會像特朗普，討好（朝鮮最高領導人）金正恩之類的暴君和獨裁者」。

在賀錦麗正式接受提名成總統候選人當日，約100名特朗普支持者在賀錦麗發迹地加州三藩市灣區舉行船舶遊行，痛斥民主黨毫無作為，其間有人身穿印有特朗普遇刺後振臂高呼照片的T恤，高叫「我們受夠了」、「特朗普寶貝加油」等口號。

（紐約客/CNBC/CBS/中央社）