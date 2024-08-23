星查華遊客遭棄路邊事件 旅巴司機涉逼購物 當局強調零容忍

華使館證實接通報 派車載走施援

《新明日報》周二報道，網上一段影片顯示，一群中國遊客與新加坡一家旅行社的旅遊巴司機起爭執，遊客稱因沒有購買司機售賣的紀念品而遭到辱罵，甚至還被車門撞到，遊客不滿司機不願道歉，司機其後將行李卸下巴士後駕車離開。目擊者稱，事發於上周五（16日）中午約12時，地點為跑馬埔路，是旅行團觀光景點。

《新明日報》報道，發布該片段的網民相信是其中一名涉事旅客，她在帖文留言稱，一共15人參加中國的旅行社組織的星馬泰10天遊，但抵達新加坡後，她們被要求和其他團合併，合併後的旅行團有20多人。她說，午餐前，旅巴司機曾在車上售賣紀念品，但遊客購買數量達不到司機的要求。後來一名遊客午飯後血壓高，想上車拿藥，司機不讓她拿，還罵道：「中國人不花錢，什麼都沒有。」司機開門時還撞到一名遊客，引起眾人不滿，司機拒絕道歉，並將行李卸下巴士，駕車離開。該網民說：「（司機）讓我們在異國他鄉滯留街頭4個小時，近40多度高溫，我們想報警，領隊還恐嚇我們。」她說知旅行團有購物項目，但旅行社早前告知不強制購買，因此不滿因「買得不夠」而被辱罵。

罵客「買得不夠」 司機卸行李離去

新加坡旅遊局回覆傳媒查詢時表示，當局正調查所有涉事方，新加坡旅遊局不會容忍任何不尊重或將遊客置於危險的行為，當局將毫不猶豫地對有不良旅遊業做法的業者採取行動。旅行團在事發翌日按行程到馬來西亞，周一（19日）已回到中國。

事發地點一名旅巴司機稱，司機們為了掙外快會向遊客售賣紀念品，但都是一些廉價商品。多名中國遊客表示，司機售賣的紀念品包括鎖匙圈、香水等，有人會為支持司機而購買。

（新明日報/聯合早報）