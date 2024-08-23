美打擊干預大選 查與俄媒合作國民

報道稱，拜登政府官方情報發現，俄羅斯國營新聞機構包括國際新聞頻道RT，正與國內情報機關合作，試圖影響全球各地的選舉，包括美國11月的大選。根據官員及公開的聲明，克宮宣傳機構再度支持美國共和黨總統候選人特朗普，製作新聞網站及假影片抹黑拜登及副總統賀錦麗。

里特曾是RT的特約撰稿人。他說，本月7日FBI到其紐約州的家搜查數小時，似為恐嚇他，阻止他發表對美俄及烏戰的政治觀點。出生於蘇聯的西姆斯自2018年起，在俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）每周主持清談節目，他表示不知FBI搜查的原因，但估計是當局「試圖遏制任何能改善俄美關係的人」；他的銀行帳戶已被凍結。

（紐約時報）