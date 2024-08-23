美打擊干預大選 查與俄媒合作國民

【明報專訊】《紐約時報》周三（21日）引述美國官員報道，司法部已對曾與俄羅斯國營電視台合作的美國人展開廣泛的刑事調查，顯示當局積極打擊克里姆林宮可能試圖影響美國11月的大選。美國聯邦調查局（FBI）本月搜查了兩名與俄國營傳媒有聯繫的美國人寓所，他們分別為前聯合國武器調查員、常批評美國外交政策的里特（Scott Ritter）及特朗普2016年的競選顧問西姆斯（Dimitri K. Simes）。
報道稱，拜登政府官方情報發現，俄羅斯國營新聞機構包括國際新聞頻道RT，正與國內情報機關合作，試圖影響全球各地的選舉，包括美國11月的大選。根據官員及公開的聲明，克宮宣傳機構再度支持美國共和黨總統候選人特朗普，製作新聞網站及假影片抹黑拜登及副總統賀錦麗。
里特曾是RT的特約撰稿人。他說，本月7日FBI到其紐約州的家搜查數小時，似為恐嚇他，阻止他發表對美俄及烏戰的政治觀點。出生於蘇聯的西姆斯自2018年起，在俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）每周主持清談節目，他表示不知FBI搜查的原因，但估計是當局「試圖遏制任何能改善俄美關係的人」；他的銀行帳戶已被凍結。
（紐約時報）
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