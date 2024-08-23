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墨西哥法官罷工示威反司法改革

【明報專訊】墨西哥周三（21日）有數以千計法官參與罷工示威，抗議將在10月卸任的總統洛佩斯提出的司法改革，尋求將他們撤換並透過民選決定法官，一改目前經考核確認他們法律知識的做法。墨國法律界和國際專家稱這項改革對司法獨立、少數族裔權利和法治構成直接威脅，美國商界團體亦表示或損害雙邊貿易。

總統提民選法官

洛佩斯今年2月向國會提交20項憲法改革方案，當中的司法改革提出司法人員先由政府行政、立法和司法部門提名，再交由各部門設立特別委員會審查，確保被提名人符合任職所需資格，最後交由全民投票。洛佩斯所屬國家復興運動黨（Morena）總統候選人欣鮑姆在6月勝出大選，該黨亦在同月的國會參眾兩院選舉分別取得三分之二及過半議席，洛佩斯表明要在欣鮑姆接任前推動司法改革，改革預計在9月獲國會通過。

墨國司法系統一直被指效率低且充斥腐敗問題，洛佩斯形容改革為反腐敗的堡壘，又指摘法官向國內的有組織犯罪屈服。然而改革方案未有觸及檢察官及警員；有專家稱兩者才是主要墨國司法問題所在。另有洛佩斯的批評者指他曾就不利其政策目標的裁決，公開與法官鬧不和。

法律界對司法改革亦感不滿，繼周一先有法庭人員罷工，法官周三早上起也無限期停工，要求暫停司法改革，罷工期間法官僅處理緊急案件。

其中一名參與示威的法官拉米雷斯稱，法官這職業需多年經驗，習得相關法律觸覺，而不是一份需要政治感覺的工作。他認為，司法系統存在不足，應整體改革，而不僅是大規模解僱法官。

美企憂損公平仲裁傷貿易

《金融時報》報道，美國石油協會（API）和國家礦業協會（NMA）等美國主要企業協會亦警告，洛佩斯提出的司法改革及其他措施或損害雙邊貿易及投資。那些協會在致美國國務卿布林肯的信指出，如果美國投資者沒有一個公平和可預測的墨國司法系統可以依靠，由美國、加拿大、墨西哥達成的貿易協議「美墨加協議（USMCA）」在執行方面將面臨額外壓力。

（金融時報/半島電視台/華爾街日報/路透社）

相關字詞﹕欣鮑姆（Claudia Sheinbaum） 洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador） 司法改革 墨西哥

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