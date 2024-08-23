烏認用美製武器反侵 海馬斯炸俄境浮橋

【明報專訊】烏克蘭周三（21日）首度正式承認反侵俄羅斯過程中用上美國製武器，以高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）炸毁俄境內浮橋。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利同日敦促西方解除烏軍對俄領土使用軍援武器的限制。西方國家一直憂慮烏軍深入打擊俄領土會令戰事升級，專家指如烏軍獲准使用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS），將較無人機精準及強大。
歐盟外長促撤武器限制
烏軍特種部隊周三在社交平台Telegram稱利用「海馬斯」系統「精準破壞」俄境內浮橋。據俄羅斯官員表示，烏軍本月6日對該國西部展開主要攻擊至今，損毁或破壞了橫跨庫州和別爾哥羅德州的謝伊姆河上最少3座橋樑。
博雷利周三在社交平台X發文，呼籲西方在不違反國際法的情况下，解除烏克蘭應對俄羅斯侵略的武裝限制，指這將帶來3大重要效果：（1）加強烏克蘭自衛能力，終結俄軍無顧慮轟炸烏城市和基建的現况；（2）拯救烏克蘭民眾性命，並減低對該國破壞；（3）協助推進和平努力。烏克蘭總統澤連斯基周一促請西方伙伴解禁長程攻擊能力，以讓烏軍在烏東頓涅茨克州取得進展。他又稱如獲准使用遠程武器深入打擊俄土，可能毋須反侵庫州建立緩衝區。
烏軍周三清晨對莫斯科州展開戰爭以來最大規模的無人機攻擊，俄軍稱在當地擊落了11架無人機，在境內其他地方擊落另外33架。美國《國會山莊報》周三引述軍事專家表示，烏軍接下來應需要西方支援ATACMS等遠程炮火，以轟炸俄軍機場和補給站，令其無法轟炸烏城市，芬蘭開源情報群組Black Bird Group分析師卡斯泰海爾米稱，最大射程約300公里的ATACMS遠為精準和強大，無人機無可比擬，俄軍防空系統將難以應對。
俄情報局：美英波蘭等北約國助反侵
另外，俄羅斯《消息報》周三引述該國對外情報局（SVR）消息報道，美國、英國、波蘭等北約國家有份參與準備和執行烏軍對庫州攻勢，參與行動的部隊在英國和德國接受訓練；北約國家的軍事顧問指導烏軍部隊協同作戰及使用西方武器裝備；北約還向烏方提供俄軍在庫州部署情况的衛星偵察情報。俄羅斯外交部周二召見美國駐俄臨時代辦，就美國記者非法進入庫州，以及有證據顯示美國私人軍事公司參與烏軍反侵俄土，提出強烈抗議。
（路透社/國會山莊報/泰晤士報/中新社）
（俄軍侵烏）
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