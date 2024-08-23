烏認用美製武器反侵 海馬斯炸俄境浮橋

歐盟外長促撤武器限制

烏軍特種部隊周三在社交平台Telegram稱利用「海馬斯」系統「精準破壞」俄境內浮橋。據俄羅斯官員表示，烏軍本月6日對該國西部展開主要攻擊至今，損毁或破壞了橫跨庫州和別爾哥羅德州的謝伊姆河上最少3座橋樑。

博雷利周三在社交平台X發文，呼籲西方在不違反國際法的情况下，解除烏克蘭應對俄羅斯侵略的武裝限制，指這將帶來3大重要效果：（1）加強烏克蘭自衛能力，終結俄軍無顧慮轟炸烏城市和基建的現况；（2）拯救烏克蘭民眾性命，並減低對該國破壞；（3）協助推進和平努力。烏克蘭總統澤連斯基周一促請西方伙伴解禁長程攻擊能力，以讓烏軍在烏東頓涅茨克州取得進展。他又稱如獲准使用遠程武器深入打擊俄土，可能毋須反侵庫州建立緩衝區。

烏軍周三清晨對莫斯科州展開戰爭以來最大規模的無人機攻擊，俄軍稱在當地擊落了11架無人機，在境內其他地方擊落另外33架。美國《國會山莊報》周三引述軍事專家表示，烏軍接下來應需要西方支援ATACMS等遠程炮火，以轟炸俄軍機場和補給站，令其無法轟炸烏城市，芬蘭開源情報群組Black Bird Group分析師卡斯泰海爾米稱，最大射程約300公里的ATACMS遠為精準和強大，無人機無可比擬，俄軍防空系統將難以應對。

俄情報局：美英波蘭等北約國助反侵

另外，俄羅斯《消息報》周三引述該國對外情報局（SVR）消息報道，美國、英國、波蘭等北約國家有份參與準備和執行烏軍對庫州攻勢，參與行動的部隊在英國和德國接受訓練；北約國家的軍事顧問指導烏軍部隊協同作戰及使用西方武器裝備；北約還向烏方提供俄軍在庫州部署情况的衛星偵察情報。俄羅斯外交部周二召見美國駐俄臨時代辦，就美國記者非法進入庫州，以及有證據顯示美國私人軍事公司參與烏軍反侵俄土，提出強烈抗議。

（路透社/國會山莊報/泰晤士報/中新社）

（俄軍侵烏）