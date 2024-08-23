莫迪訪烏克蘭展平衡外交

莫迪周三在社交平台預告，今次訪問將「加深印烏友誼」。他指印度作為烏克蘭的友人和伙伴，期望該地區等及早恢復和平穩定。他訪烏前夕在華沙與波蘭總理圖斯克舉行聯合記者會時表示，印度願意在與友好國家磋商的情况下，協助結束烏克蘭和西亞的衝突，「印度認為戰爭不能成為任何衝突的解決方案。我們支持對話和外交」。

不提新和平方案 擬支援現有談判

印度外交部高級官員拉爾周一在新聞簡報會上稱，印度分別跟俄羅斯和烏克蘭有着「堅實和獨立的聯繫」，形容這些關係並非「零和遊戲」，而是「獨立而廣泛的關係」。印度外交部又表示，莫迪不會在基輔提出新的俄烏和平方案，但已準備好支援兩國就現有方案談判。

拉爾表示，莫迪訪烏將跟澤連斯基討論防衛合作、經濟及商業聯繫、科學與科技等範疇事宜。烏總統辦公室則稱，二人將簽署多份合作文件。

印度自蘇聯時期起便跟俄羅斯關係密切，目前是俄軍備的最大買家，前年2月烏戰爆發後，印度又以低價買入大批俄羅斯原油。另一方面，印度近年亦跟西方國家走近，以應對中國崛起。德國之聲（DW）周二稱，西方也不願印度失去對莫斯科的影響力，因為印度在試圖影響克里姆林宮時，可以作為制衡中國的力量。

印度阿育王大學國際關係學系助理教授久爾卡認為，目前外界暗地裏質疑印度的烏戰立場，莫迪訪烏觀感上可對他上月訪俄起止損作用。久爾卡指出，印度一方面希望跟俄羅斯保持緊密關係，另一方面也不願疏遠西方。

莫迪周三對旅居波蘭的印度僑民演說時表示，印度正扭轉過去數十年的外交政策，跟所有國家保持密切關係。他聲言：「如有國家面臨危機，印度會是首個伸出援手的國家，不論世上哪國發生地震或任何災難，印度都只有一個口號，那就是人道第一。」久爾卡認為印度努力自我塑造成和平締造者，並向外國提供人道援助。

先訪波蘭 分析：加強與中歐關係

「新加坡國立大學南亞研究所」研究員莫漢周三在《印度快報》撰文，指不應視莫迪訪問波蘭和烏克蘭為單一事件，對印度而言，這是為跟兩國、甚至中歐長期持續接觸定調。莫漢指出，莫迪執政10年來，印度一直尋求擴大跟歐洲接觸，莫迪亦理解中東歐國家已變得更有力量改寫自己命運和區內地緣政治，因此以訪問波、烏為契機，加強印度與中歐國家的雙邊聯繫。

（德國之聲/路透社/法新社/半島電視台/印度快報）

（俄軍侵烏）