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印尼反修例示威 國會讓步擱議案 原擬突擊推翻憲法院裁決 為佐科幼子參選開路

【明報專訊】印尼國會擬推翻憲法法院就地方選舉候選人提名資格的裁決，被批評為總統佐科幼子參選鋪路，使佐科能建立政治王朝，昨天（22日）觸發全國抗議活動。首都雅加達的國會外爆發警民衝突，安全部隊使用催淚氣和水炮驅散抗議者。國會最後在抗議聲中擱置修法計劃。

印尼憲法法院周三維持地方正副首長候選人參選時須年滿30歲，並取消政黨只可在獲得最少20%地方議會議席才能提名候選人的門檻。維持30歲年齡門檻等同阻12月底才滿30歲的佐科幼子卡桑（Kaesang Pangarep）參加11月地方選舉。

擬升政黨提名門檻 封殺反對派

法院頒布裁決後不足24小時，由親佐科及候任總統普拉博沃的聯盟主導的國會周四提出緊急動議，尋求快速修改選舉法，改為宣誓就職時滿30歲就合資格，令卡桑能在11月參加中爪哇省選舉。與此同時，修法亦擬提高可提名候選人的政黨的議席門檻，這將阻止經常批評政府的前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）再競逐該省省長。

有關動議引起廣泛批評，憂慮出現憲法危機。在網上批評不斷增加並有人呼籲示威之際，佐科周三晚表示尊重國家的制度，又指法院裁決和議會審議是「制衡」政府的一部分。

示威者衝警防線 放火燒國會門

佐科的言論未能阻止昨日雅加達、巴東、萬隆市、日惹等地的示威。雅加達有數千民眾於國會外示威，要求議員撤回尋求修改選舉法的計劃。部分人突破圍欄，其他人則展示指摘佐科破壞民主的橫額，以及帶有總統頭像的斷頭台模型。另有電視台拍攝到有示威者衝破及放火燒國會大樓大門的部分。

群情洶湧之下，國會最初以全體會議未達法定人數為由而押後審議修法動議。及後眾議院副議長蘇弗米向路透社稱，將在下次會期才繼續審議動議，意味就算修改選舉法，也不適用於今年選舉或在佐科任內生效。佐科將於10月卸任，由現任國防部長普拉博沃接任，佐科長子吉布蘭將任副總統。

（路透社/中央社/BBC/半島電視台）

相關字詞﹕卡桑（Kaesang Pangarep） 佐科（Joko Widodo） 外向 憲法法院 印尼

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