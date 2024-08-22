官方擬限留學生數目 4500教研職位恐被削

【明報專訊】澳洲教育部預計下周公布限制留學生人數，惟掀起爭議。標普指出，此舉將損害大學的利潤，可令研究經費萎縮和損害大學的國際排名。大學方面也表示，相關限制政策可能導致全澳4500個教育及研究職位被削減。
數據顯示，悉尼大學錄取的國際學生佔該校學生47%（逾3萬名），在澳洲八大院校（Go8）中比例最高。墨爾本大學與澳洲國立大學、昆士蘭大學、阿德萊德大學同逾35%。皇家墨爾本理工大學校長卡梅龍認為，任何大學所收國際學生都不該超過學生總人數的三分之一，否則便是損害教育事業。
教育部長：提高簽證收費及語文要求
澳洲教育部長克萊爾（Jason Clare）矢言，政府會以行動維護澳洲「高質國際教育供應者」的聲譽，其中一項措施就是提高申請學生簽證的門檻，包括調高英語能力要求和增加逾一倍的簽證費。
不過國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）總裁特納表示，澳洲大學的研究經費和維持前沿排名均很依賴留學生的學費，收緊政策可使數以萬計海外學生放棄到澳洲升學，影響澳洲大學的全球競爭力。
代表39間大學的Universities Australia表示，因學生簽證處理程序減慢和因新措施而取消報讀及入學，估計令澳洲大學今年總欠逾5億澳元（約26億港元）資金，可能導致削減多達4500個高等教育職位。
政府投資「落後30年」 遠低於學費收入
《衛報》指出，澳洲政府給予大學的研究、發展投資「落後了30年」，遠低於OECD平均，唯靠國際學生的學費收入填補。有學者稱，國際學生收入對於彌補政府在工程、健康和科學等「關鍵學科」研究和教學方面的資金不足是必要的。