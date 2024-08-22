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澳大學被轟濫收英語差國際生 靠翻譯機AI交功課 學界憂學位「貶值」損國際地位

【明報專訊】《澳洲衛報》近日發表系列報道，指出澳洲一些學界人士質疑該國大學為了收取學費而濫收國際學生，造成愈來愈多連基本英語都說不通、寫不好，全賴翻譯機和近年流行的ChatGPT等人工智能（AI）工具交功課就畢到業的學生出現，學位有「貶值」之虞。他們認為除非各大學撥亂反正，否則恐令澳洲的大學淪為見錢開眼的學店，將拖累該國大學的世界排名。

在上月底刊出的報道中，一些英語流利的受訪澳洲本土及國際學生向《衛報》表示，經常覺得大學教室冷冷清清，因為不少人走堂或不發言。而在做分組習作時，他們還要幫手扶持能力不濟的同學。有現正修讀STEM課程的學生抱怨今個學年完成的3個分組項目，由於組員英語不濟，本該半分鐘完成的討論都要花上半個小時。署名比恩的一名快將完成碩士課程的留學生表示，因為其分組功課「無人作出貢獻」，她無計可施唯有使用AI工具獲取靈感。受訪學生們還表示，目睹澳洲當地和國際學生的作弊程度非常嚴重，校方的評估方法卻未能跟上，例如有些人在無人監督的閉卷考試中將問題複製到ChatGPT，根據程式輸出的內容寫下答案，甚至可能獲得優異成績。

曾在澳洲福林德斯（Flinders）大學教授社工科的佩特森（Andrew Paterson）表示，其指導的碩士班有逾五成學生存在「顯而易見的」語言問題。他評卷時一旦發現疑似抄襲，就會評為不合格，可是涉事學生依然通過上訴而取得文憑。他說：「一塌糊塗。我們假裝這些學生都是認真的，他們也假裝着對科目內容感興趣。這樣孕育不了富創意的學術環境。」福林德斯大學否認指控。

恐斷院系財源 講師評分少「肥佬」

逾30年來在多間大學執教過的一名文科講師道：「碩士學位的價值不如過去的學士學位。」她表示近年其班上的海外學生人數增加了多達八成，大多數人都不能讀寫或理解基本英語，要靠翻譯機、ChatGPT等輔助。今年她指示學生做的首份習作，有過半數學生是依賴AI完成整份或局部習作。惟她表示，不能給不達評核水平或被覺察可能使用了AI的學生不合格。她說：「身為講師，你無權去給學生不合格……院系方面不想有不合格，因為他們想要錢；假如給學生不合格，你就會斷了財源……」墨爾本大學高等教育專家勞克徹（Gwilym Croucher）舉例稱，悉尼大學從招收外國學生所得佔了其總收入逾四成，比從政府取得經費還要多。

疑降收生門檻 沒充分審查語言能力

今年2月到澳洲的留學生人數刷新紀錄，由疫前58萬增至逾70萬人。入讀澳洲大學的海外學生必須強制通過由認可機構提供的英語評核。然而不少受訪學者表示，其執教課程不斷出現多達半數學生不似能理解英文內容但仍獲取錄。他們質疑這是因為大學依賴國際學生的學費而降低收生成績門檻，又或是一些國際學生以請人代考等不法手段通過英語評核，可是各間大學沒有充分審查學生的語言能力。

不過一些確實依法通過評核的學生表示，他們的英語程度不足以應付在澳洲求學，更不消說獲取碩士學位。有來自第三世界的學生抱怨大學除了收取高昂學費，並不關心他們語言能力不逮影響求學過程。

（衛報）

（環球熱話）

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