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賀錦麗多元化吸金 一個月籌39億

【明報專訊】美國總統拜登上月21日退選到昨天剛好一個月，現已篤定成為民主黨總統候選人的副總統賀錦麗吸金力驚人。美英傳媒周二（20日）報道，賀錦麗在這一個月內籌得破紀錄的約5億美元（39億港元）競選資金，當中尤以女性及小額捐款者眾。賀錦麗陣營及支持者除了舉辦許多傳統籌款活動，例如5萬美元（39萬港元）一張的賀錦麗簽名合照外，也紛紛利用Zoom遙距募款，一場數小時網上會議往往就能籌得百萬計美元捐款。

全國廣播公司（NBC）引述消息稱，賀錦麗一個月內籌得5億美元，黨內預計到8月底將增至6億美元，路透社亦引述消息作類似報道。賀錦麗在接棒參選首周已籌得2億美元，其陣營單在7月就籌得3.1億美元，連同拜登退選前籌集到的金額，總數超過10億美元，是美國史上最快突破這一籌款門檻。7月的捐款者中，女性佔了六成。賀錦麗競選團隊7月手頭現金為3.77億美元，相比之下，特朗普競選團隊表示，7月籌得1.387 億美元，手頭現金3.27億美元。

39萬一張簽名合照 Zoom遙距募款

儘管賀錦麗多年來民望一直平平，但自她出選後捐款源源不絕，《華爾街日報》指出，民主黨捐款者認為這是一個「奧巴馬式的機會」，可在黨內創造世代變革，並選出首名女總統。

賀錦麗陣營這一個月來啟動多個渠道吸金，以與賀錦麗合照的簽名照片為例就要5萬美元，是拜登任候選人時的5倍。民主黨金主之一的企業家梅蘭（Marius Meland）近日在紐約州法爾島為賀錦麗舉行了一場籌款活動，參加者主要為男同性戀者。這場活動門票全部售出，並籌得破法爾島紀錄的32.5萬美元。本月賀錦麗在4星級酒店一場籌款活動中，也吸引約700人參加，籌得1300萬美元。

賀錦麗陣營亦善用網絡拉票及籌款。「與黑人女性共贏」（Win With Black Women）組織上月底為黑人婦女舉行了一場Zoom會議，吸引4.4萬人參加，在短短兩小時就為賀錦麗籌得超過150萬美元競選資金。這一活動引發多個賀錦麗支持者組織紛紛效法，一個名為「白人支持賀錦麗」（White Dudes for Harris）的組織上月底也舉行了Zoom會議，邀得《星球大戰：天行者崛起》演員馬克漢米爾（Mark Hamill）參與，籌得逾450萬美元。

伊利諾伊州一對夫婦設計了以賀錦麗名字Kamala的抽象拼布圖案為其籌款，只要民眾捐款10美元便可下載圖案，迄今逾6000人次下載。

（路透社/NBC/華爾街日報/每日電訊報）

相關字詞﹕美國 籌款 賀錦麗 2024美國總統大選

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