報告：地緣政治惡化 擁核國增研製

美俄佔全球核武九成 華擴充快

SIPRI在6月發表年度報告，評估美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、朝鮮、以色列9國的核武備狀况。報告指出今年1月全球核彈頭估計總達12,121枚，少於去年的12,512枚，美俄佔了當中的九成。SIPRI稱，中國擴充核武的速度「比其他國家都快」，估計中國擁有的核彈頭由2022年350枚、2023年410枚，增至今年1月的500枚。SIPRI又表示，中國可能已有首批24枚彈頭安裝在導彈上，包括洲際導彈。

然而中國的核庫存只約及美、俄核庫存的一成。SIPRI報告指出，幾乎所有的彈頭都屬於俄羅斯或美國，「近乎所有擁核國俱在計劃或大力推動增加核力量」。美國已部署核彈頭為各國之最，本年度達1,770枚，俄羅斯也有1,710枚。

SIPRI總監斯米特（Dan Smith）說：「當全球的核彈頭總數隨着冷戰時代的武器逐漸拆解而持續減少，我們遺憾地繼續見到可使用核彈頭年復年地增加。這趨勢看來還會持續，且可能在未來幾年加快，非常令人擔心。」

今年6月，中國外交部發言人林劍促請「多關注」美國斥巨資全面發展海陸空核力量對全球戰略穩定的問題。

（SIPRI/新華社）