美針對「中國核擴張」 京斥炒作卸責 紐時：拜登簽密件調整戰略 備同時應對中俄朝威脅

《紐時》報道，五角大樓評估，中國的核彈頭數量在2030年將達到1000枚，2035年為1500枚，屆時將相當於當前美俄兩國的核武部署規模。報道指拜登今年3月在一份美國核武戰略計劃中，首次同意為因應中國核武快速擴張，須重新定位嚇阻策略。白宮從未對外公布拜登同意調整美國核武戰略，僅用中性字眼《核使用指引》（Nuclear Employment Guidance）稱呼這項計劃，當中還提及美國將尋求準備與中俄朝協調核武問題。核戰略每4年更新一次，上次亦有提中國，但今次明確指中俄朝合作帶來的挑戰。

這份指引屬於高度機密，報道稱指引沒有電子檔案，僅國安官員與國防部少數指揮官擁有副本，預料拜登在離任前會將細節內容以非機密形式通知國會。雖然計劃屬高度機密，但美國高層同意兩名資深官員在近期的演說中，「謹慎、有限度地」簡短透漏方向。曾於五角大樓任職的麻省理工學院核武策略專家納蘭（Vipin Narang）本月較早時離任返回學界前就指出，由於考慮到多個擁有核武的敵對方，拜登近期更新核武使用指引，當中特別提及中國核武的數量與種類大增。納蘭強調，美國須「同時」嚇阻中俄朝的核武。白宮國安會負責軍備控制與核不擴散的高級官員瓦迪（Pranay Vaddi）6月時也提到，這項計劃首次檢視美國是否準備好因應，同時或接連發生綜合使用核武與非核武的國際性危機，並強調有需要同時應對中俄朝。

忌憚中俄加強合作 朝伊助俄

《紐時》指出，以往美國的對手被視為沒有能力攜手對美國造成核威脅，但隨着近期中俄加強合作，朝鮮和伊朗又在俄烏戰爭中向俄國提供傳統武器，讓華盛頓徹底改變核武思維。報道提到，拜登與幕僚檢視俄國資深軍官之間的對話情報，都認為俄國動用核武可能性已提高至50%或更高。

不過，路透社引述美國武器管制協會（Arms Control Association）回應時稱，據其了解，美國核武戰略和態勢與政府「2022核武態勢評估」（Nuclear Posture Review 2022）所描述一致，並未將定位從俄羅斯轉向中國，「雖然這項指引的具體文本屬機密，但它的存在不是秘密。今年稍早發布指引非因應任何單一實體、國家或威脅」。

中方促美切實履行核裁軍

中國外交部發言人毛寧昨回應記者提問時表示，中國核武庫與美國「完全不在一個量級」，中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，無意與任何國家搞軍備競賽。至於美國則擁有最大、最先進核武庫，並堅持以首先使用核武為基礎的核威懾政策，指美國才是全球最大的核威脅、戰略風險的製造者，美國近年不斷翻炒「中國核威脅論」，只是為自己推卸核裁軍責任、擴張核武庫、謀求壓倒性戰略優勢尋找藉口。中方敦促美方切實履行核裁軍責任。

（紐約時報/路透社/中國外交部）