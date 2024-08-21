「英國蓋茨」躲過牢獄遇船難 慶祝打贏糾纏12年官司 超級遊艇不敵水龍捲

長56米的「貝氏」號由林奇妻子任股東的公司擁有。意大利海岸防衛隊及目擊者稱，載有10名船員及12名乘客的「貝氏」號周一停泊在西西里首府巴勒莫以東的波尼切洛港口附近海域，突然風暴來襲，桅杆折斷，船身下沉，其後15人獲救，包括林奇的妻子。不過林奇跟其18歲女兒、摩根士丹利國際的主席布魯默（Jonathan Bloomer）、高偉紳律師事務所律師莫爾維洛（Chris Morvillo）等6人失蹤。當局昨尋回相信是船上廚師的遺體。

Mike Lynch創軟件公司 售予惠普大賺

1965年生於英國埃塞克斯郡的林奇，在劍橋大學攻讀自然科學，並取得數學計算（mathematical computing）博士學位。1991年，他協助創立名為Cambridge Neurodynamics的指紋偵測及識別公司，5年後成立科技軟件公司Autonomy，公司在1990年代末至2000年代初迅速發展，Autonomy的成功讓林奇獲得許多獎項和殊榮，包括2006年獲OBE勳銜。他於2011年獲委任為英國政府的科學技術委員會成員，向時任首相卡梅倫就人工智能（AI）發展的風險和可能性作建言。

林奇2011年以110億美元的價格把Autonomy賣給美國惠普公司（HP），是當時歐洲科技公司史上最龐大的交易，估計林奇從中獲利5億英鎊，使他成立科技投資公司Invoke Capital。不過一年後，惠普指控Autonomy領導層在公司被收購前通過財務欺詐等手段虛報業績，導致惠普須需巨額撇帳88億美元，此事讓林奇陷入長達12年的法律戰。檢方指控林奇企圖在出售Autonomy前哄抬公司價值來欺騙惠普。他去年從英國被引渡到美國受審，若罪成面臨20年監禁。林奇在三藩市被軟禁一年多後，今年6月陪審團定他無罪。裁決後，他說自己很高興，並「期待回到英國，回到自己最愛的人事身邊」。 據英國《星期日泰晤士報》今年的富豪榜，林奇與妻子的身家約5億英鎊（約51億港元）。

涉財務欺詐 同案另一被告被車撞死

巧合的是，就在林奇墮海失蹤同日，Autonomy前財務副總裁張伯倫（Stephen Chamberlain）的律師證實，52歲的張伯倫上周六（17日）外出跑步時被車撞死。他與林奇同在惠普指控Autonomy詐騙案中列為被告。

（金融時報/BBC/CNN）

（焦點人物）