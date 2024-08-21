防校園撐巴示威衝突 加州大學禁紮營蒙面

【明報專訊】美國多家大學數月前出現大批聲援加沙巴人及反戰的示威者紮營佔據校園事件，導致衝突和混亂。加州大學主席德雷克周一（19日）宣布，加州大學體系轄下的10間大學將不准紮營，並禁止有人利用口罩或面罩來「隱藏身分」。
親巴人及反戰示威今年4月起席捲美國，部分示威者在校園紮營，並與支持以色列者和警察發生衝突，校方被指處理失當，包括未有保護猶太學生和示威者。雖然近期示威潮退卻，但隨着新學年還有兩周就展開，有學生組織醞釀在開學後恢復示威。
德雷克（Michael V Drake）周一發表聲明，強調禁止在校園內紮營或「未獲准建構物」，亦不可以為了隱藏身分而蒙面或拒絕向學校職員展示身分。他表示，加州大學體系正採取措施，「確保一個安全、具包容性、可孕育自由交換意念的校園環境」。
布林肯：以方接受最新停火提案
另一方面，美國國務卿布林肯周一在特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡舉行3小時會談後表示，以色列已經接受最新加沙停火與人質釋放協議提案，呼籲哈馬斯也接受，但未有透露停火協議提案細節。據美聯社報道，哈馬斯對最新停火協議提案表示不滿，又稱正在對美國作為調停方「失去信心」，因為美國站在以色列一邊。布林肯周二會前往埃及和卡塔爾會晤兩國領導人。