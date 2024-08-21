防校園撐巴示威衝突 加州大學禁紮營蒙面

親巴人及反戰示威今年4月起席捲美國，部分示威者在校園紮營，並與支持以色列者和警察發生衝突，校方被指處理失當，包括未有保護猶太學生和示威者。雖然近期示威潮退卻，但隨着新學年還有兩周就展開，有學生組織醞釀在開學後恢復示威。

德雷克（Michael V Drake）周一發表聲明，強調禁止在校園內紮營或「未獲准建構物」，亦不可以為了隱藏身分而蒙面或拒絕向學校職員展示身分。他表示，加州大學體系正採取措施，「確保一個安全、具包容性、可孕育自由交換意念的校園環境」。

布林肯：以方接受最新停火提案

另一方面，美國國務卿布林肯周一在特拉維夫與以色列總理內塔尼亞胡舉行3小時會談後表示，以色列已經接受最新加沙停火與人質釋放協議提案，呼籲哈馬斯也接受，但未有透露停火協議提案細節。據美聯社報道，哈馬斯對最新停火協議提案表示不滿，又稱正在對美國作為調停方「失去信心」，因為美國站在以色列一邊。布林肯周二會前往埃及和卡塔爾會晤兩國領導人。

（衛報/法新社/中新社）