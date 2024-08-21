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拜登告別演說 感觸落淚

【明報專訊】美國民主黨全國代表大會周一（19日）起一連4天在芝加哥舉行，上月宣布退選的現任總統拜登在大會首日亮相，發表告別交棒演說，自言過去50年「已為美國奉獻一切」，呼籲選民支持賀錦麗代替他競逐白宮的副總統賀錦麗，從而「捍衛」民主。賀錦麗事前令人意外地提早亮相，向拜登致敬。拜登在台上擁抱和親吻賀錦麗。

在拜登演說前，賀錦麗在大會日程未預先安排下提前亮相大會，公開向拜登致敬，感謝對方「歷史性的領導表現」和「為國服務的人生」，承諾自己會將其延續下去。

促維護民主 斥特朗普「失敗者」

其後在全場鼓掌下，拜登回顧自己過去半世紀由參議員到副總統再到總統的政治生涯，再次引用其愛曲、由美國音樂人Gene Scheer所寫的American Anthem歌詞自許，稱「美國、美國，我已為你奉獻一切」。拜登出場演說時一度以紙巾拭淚，他否認因早前有民主黨人想他退選而感憤怒，並稱「民主必須被維護」。

拜登隨後捍衛自己任內政績，並與賀錦麗分享功勞，強調當初選擇對方為競選拍檔是歷來最佳決定，承諾未來會成為賀錦麗的最好支持者。他不忘攻擊共和黨總統候選人特朗普，斥對方形容美國是「失敗中的國家」，實際上只有特朗普本人是失敗者。

與此同時，會場外有大批民眾示威，抗議拜登政府在以色列-哈馬斯戰爭的立場。拜登在演說時也有回應，承諾示威者有一定道理，指許多無辜者被殺，「兩邊都有」。

前國務卿希拉里也有發言，指希望這次終於會有女性入主白宮，打破她2016年代表民主黨競選總統落敗時已產生裂痕的「玻璃天花板」。

另外，賀錦麗的競選團隊表明支持企業稅由21%恢復升到28%，呼應拜登本人在這問題的立場，惟分析擔心這會損害商界對賀錦麗的信心。其對手特朗普則提出企業稅減至15%。

（CNN/路透社/華爾街日報）

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