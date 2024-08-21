團體促聯邦立法科企監督 打擊網上假AI相

【明報專訊】美國今年大選適逢人工智能（AI）技術突飛猛進，採用生成式AI的資訊戰隨着11月大選投票日迫近而有轉趨凌厲之勢，驅使社會輿論愈益擔心有心人會用以製作虛假政治信息左右或操縱選民，不少公民團體等皆在推動美國聯邦和州政府立法、科網公司加強監督，以打擊網上虛假AI圖像。
不實內容影響選民觀感 左右投票率
關注資訊科技對民主影響的美國組織「問責科技」（Accountable Tech）說：「沒有人能免受AI的傷害……倘無火速干預，情况只會愈來愈壞。」美國消費者組織「公民」（Public Citizen）表示，「這類假資訊可對我們社會造成的潛在影響，廣泛兼損害巨大」。
「競選法律中心」（CLC）特別強調AI政治廣告製作不實內容影響選民對候選人觀感、散播假資訊左右投票率等危險。
ChatGPT、Dall-E、深偽等AI工具可供人輕易製作以假亂真的虛假內容，包括文字、形像、聲音。去年5月，美國共和黨首現採用生成式AI技術製作、像以假亂真的2024年大選競選廣告；今年1月，新罕布什爾州出現AI模擬總統拜登聲呼籲切勿參加初選投票信息。這皆引起輿論關注和爭議。
「公民」共同主席韋斯曼表示，目前美國約有20個州有法例打擊深偽技術用於選舉，但是通常只是禁止「以令人信服的方式來描繪某人的言行」，似乎不適用於今次特朗普的個案。至於聯邦暫未有限制使用深偽的法例，只有聯邦通訊委員會禁止使用生成式的AI聲音。「公民」在爭取聯邦選舉委員會規管候選人採用AI技術歪曲、抹黑競選對手，惟所擬規則即使能夠落實，也未必能夠打擊像周日特朗普諷刺賀錦麗為「共產黨人」那種誇張卻只有背影、沒有描繪真正候選人的做法。
「競選法律中心」主張除了聯邦和州政府立法，各科網公司諸如Google、Meta、OpenAI也須兌現他們檢測、追蹤、打擊深偽干預選舉的承諾。另外，加強教育公眾了解AI可能被人用來影響和操縱選舉，亦可望減輕其破壞力。
（路透社/法新社/The Verge）
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