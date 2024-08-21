團體促聯邦立法科企監督 打擊網上假AI相

不實內容影響選民觀感 左右投票率

關注資訊科技對民主影響的美國組織「問責科技」（Accountable Tech）說：「沒有人能免受AI的傷害……倘無火速干預，情况只會愈來愈壞。」美國消費者組織「公民」（Public Citizen）表示，「這類假資訊可對我們社會造成的潛在影響，廣泛兼損害巨大」。

「競選法律中心」（CLC）特別強調AI政治廣告製作不實內容影響選民對候選人觀感、散播假資訊左右投票率等危險。

ChatGPT、Dall-E、深偽等AI工具可供人輕易製作以假亂真的虛假內容，包括文字、形像、聲音。去年5月，美國共和黨首現採用生成式AI技術製作、像以假亂真的2024年大選競選廣告；今年1月，新罕布什爾州出現AI模擬總統拜登聲呼籲切勿參加初選投票信息。這皆引起輿論關注和爭議。

「公民」共同主席韋斯曼表示，目前美國約有20個州有法例打擊深偽技術用於選舉，但是通常只是禁止「以令人信服的方式來描繪某人的言行」，似乎不適用於今次特朗普的個案。至於聯邦暫未有限制使用深偽的法例，只有聯邦通訊委員會禁止使用生成式的AI聲音。「公民」在爭取聯邦選舉委員會規管候選人採用AI技術歪曲、抹黑競選對手，惟所擬規則即使能夠落實，也未必能夠打擊像周日特朗普諷刺賀錦麗為「共產黨人」那種誇張卻只有背影、沒有描繪真正候選人的做法。

「競選法律中心」主張除了聯邦和州政府立法，各科網公司諸如Google、Meta、OpenAI也須兌現他們檢測、追蹤、打擊深偽干預選舉的承諾。另外，加強教育公眾了解AI可能被人用來影響和操縱選舉，亦可望減輕其破壞力。

（路透社/法新社/The Verge）