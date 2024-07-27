特朗普屢發AI相 選戰假資訊惹關注 冒Taylor Swift造勢 歌迷傳媒群起指摘

該批上載於特朗普自己搭建的社交媒體Truth Social的假照片，包括了採用生成式AI技術的「深偽」（deepfake）照片和在真實照片中混合虛假場景的照片。

「深偽」技術真照片混合假場景

最矚目的一幀是以美國國旗為背景，Swift戴着美國國旗紋飾高帽，穿著西裝禮服，如經典「山姆大叔徵兵」海報般指向前方，附文寫着「Taylor希望你投票給特朗普」。特朗普對此寫着：「我接受。」

另有標明為「諷刺」的作品。它針對本月初「伊斯蘭國」（ISIS）分子意圖襲擊陰謀導致Swift維也納演唱會取消一事，虛構出一群身穿「Swifties（Swift歌迷）支持特朗普」T恤年輕女性的圖片，配上諷刺文字寫着：「ISIS毁了Swift演唱會，Swifties轉向支持特朗普」。

英國廣播公司（BBC）今年初曾發現有數以十計顯示特朗普獲黑人選民支持的照片是「深偽」製作，但沒有證據證明跟特朗普競選團有關係。

Swift暫時未有回應這次的假相事件。Swift支持性小眾、婦女生育自主權，反對白人至上主義、種族歧視等，跟特朗普、共和黨的主張大相逕庭。她在今屆大選尚未有公開表示支持哪一候選人。2020年，她曾支持拜登搭賀錦麗這一民主黨正、副總統候選組合，另在一輯紀錄片中批評過特朗普。由於她享有高知名度和擁有近3億歌迷，候選人有她的支持會是一大助力。2020年曾因她的一則網絡帖文，促成新登記選民驟增3.5萬。今年初《新聞周刊》一項民調，有近兩成受訪者表示「非常可能」投票給Swift支持的候選人。

Swifties轟特朗普貶抑女性 價值觀相違

特朗普上載假相的做法招來網絡譏刺、「Swifties」不滿。民主黨聯邦眾議員斯沃韋爾諷刺特朗普想這樣就蒙騙歌迷真是「天才」。39歲歌迷戈夫批評特朗普貶抑女性，跟Swift的價值觀相違。曾任2016年特朗普競選團顧問的德爾加多（A.J. Delgado）則在X詢問Swift的公關，是否會放任特朗普不作糾正？有的人主張Swift該對特朗普採取法律行動。

特朗普發言人Steven Cheung沒有就事件道歉，說：「支持特朗普的Swifties是一股日益壯大的大規模運動。」網站Wisconsin Right Now的編輯也聲稱有相中婦女是真實支持特朗普的Swifties。

（路透社/法新社/霍士新聞/CNN）