特朗普屢發AI相 選戰假資訊惹關注 冒Taylor Swift造勢 歌迷傳媒群起指摘

【明報專訊】美國共和黨總統候選人特朗普周日（18日）在個人社交媒體，上載一批生成式人工智能（Generative AI）合成圖片，看來像是他在選戰中已得到美國樂壇天后Taylor Swift（下稱Swift）及其歌迷擁護；Swift的歌迷和傳媒群起指摘特朗普散播假資訊。特朗普及其支持者屢次引用合成假照片，事件令外界更關注假資訊在這場備受矚目美國總統選戰中的角色和影響。
該批上載於特朗普自己搭建的社交媒體Truth Social的假照片，包括了採用生成式AI技術的「深偽」（deepfake）照片和在真實照片中混合虛假場景的照片。
「深偽」技術真照片混合假場景
最矚目的一幀是以美國國旗為背景，Swift戴着美國國旗紋飾高帽，穿著西裝禮服，如經典「山姆大叔徵兵」海報般指向前方，附文寫着「Taylor希望你投票給特朗普」。特朗普對此寫着：「我接受。」
另有標明為「諷刺」的作品。它針對本月初「伊斯蘭國」（ISIS）分子意圖襲擊陰謀導致Swift維也納演唱會取消一事，虛構出一群身穿「Swifties（Swift歌迷）支持特朗普」T恤年輕女性的圖片，配上諷刺文字寫着：「ISIS毁了Swift演唱會，Swifties轉向支持特朗普」。
英國廣播公司（BBC）今年初曾發現有數以十計顯示特朗普獲黑人選民支持的照片是「深偽」製作，但沒有證據證明跟特朗普競選團有關係。
Swift暫時未有回應這次的假相事件。Swift支持性小眾、婦女生育自主權，反對白人至上主義、種族歧視等，跟特朗普、共和黨的主張大相逕庭。她在今屆大選尚未有公開表示支持哪一候選人。2020年，她曾支持拜登搭賀錦麗這一民主黨正、副總統候選組合，另在一輯紀錄片中批評過特朗普。由於她享有高知名度和擁有近3億歌迷，候選人有她的支持會是一大助力。2020年曾因她的一則網絡帖文，促成新登記選民驟增3.5萬。今年初《新聞周刊》一項民調，有近兩成受訪者表示「非常可能」投票給Swift支持的候選人。
Swifties轟特朗普貶抑女性 價值觀相違
特朗普上載假相的做法招來網絡譏刺、「Swifties」不滿。民主黨聯邦眾議員斯沃韋爾諷刺特朗普想這樣就蒙騙歌迷真是「天才」。39歲歌迷戈夫批評特朗普貶抑女性，跟Swift的價值觀相違。曾任2016年特朗普競選團顧問的德爾加多（A.J. Delgado）則在X詢問Swift的公關，是否會放任特朗普不作糾正？有的人主張Swift該對特朗普採取法律行動。
特朗普發言人Steven Cheung沒有就事件道歉，說：「支持特朗普的Swifties是一股日益壯大的大規模運動。」網站Wisconsin Right Now的編輯也聲稱有相中婦女是真實支持特朗普的Swifties。