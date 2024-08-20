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日和牛供過於求 批發價挫 民眾消費疲弱 部分超市停售

【明報專訊】日本和牛被視為牛肉中的極品，但隨着日本物價近年持續上漲，當地人為了節省開支而減少購買高檔和牛，有超市因銷情欠佳而停售和牛；與此同時和牛供應量卻持續增加，導致出現供過於求情况，最新和牛批發價格跌至4年來新低。相反，受日圓下跌影響，和牛出口情况向好，上半年創下新高。

匯率影響 出口上半年創新高

《日本經濟新聞》周一（19日）報道，在2020年新冠疫情高峰時期，和牛需求低迷，當年年初批發價一度跌至每公斤接近2000日圓水平，後來由於亞洲和美國對高檔食材的需求加強，和牛的出口增加，價格隨之大幅反彈。不過，隨着需求減少，和牛價格過去幾年反覆下跌。

日本食用肉類市場批發協會的數據顯示，東京市場最高等級A5和牛的7月批發價為每公斤2377日圓（約127港元），同比下跌7％，是連續5個月低於去年同期，並跌至4年前新冠疫情高峰時期以來的最低水平。牛犢市場交易價格也向下。日本農畜產業振興機構數據顯示，截至6月，佔和牛九成的「黑毛和種」牛犢的平均批發價格為每公斤1733日圓（約92港元），比去年同期下跌8％。

受累通脹 市民減買貴牛肉

文章指出，目前和牛市場低迷的最大原因是消費疲弱。在埼玉縣川口市一家超市，出售的和牛每100克1100日圓（約58.9港元）。一名購買了一小塊牛肉的50多歲女士說：「這個價格的和牛我不會考慮購買……什麼食材都在漲價，即使想吃也很難下手。」附近一家超市在春季一直銷售和牛，但7月後基本不再上架。日本國產牛肉市場銷售的也主要是相對便宜的「雜交牛」（和牛與奶牛雜交而成），以及已經擠不出奶的乳牛。

飼料貴 牛農傾向養殖貴價牛

與此同時，和牛產量卻持續增加。農林水產省的「食用肉類流通統計」公布的最新數據顯示，6月屠宰的和牛有41,679頭，同比增加3％，是連續18個月超過去年同期數據。背後原因是，在飼料費用等成本居高不下的情况下，牛農傾向養殖能夠賣出高價的和牛。

塔吉克購貨增 惹轉銷中國揣測

另一方面，受惠日圓貶值，日本牛肉出口表現理想，今年上半年達4172噸創下新高，同比增加11％，大部分為和牛。文章指出，除香港和台灣等亞洲地區外，歐美民企等也通過促銷活動，擴大了消費市場。《日本經濟新聞》今年2月報道，日本向中亞國家塔吉克的和牛出口在3年內增加了5倍，去年達到304噸，同比增加17%，報道引述市場相關人士推測，塔吉克的和牛可能「偷渡」轉銷往中國，原因是中國2001年因日本發現BSE（瘋牛症）而禁止進口日本牛肉。

（日本經濟新聞）

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