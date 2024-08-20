白俄稱已部署1/3兵力防烏 基輔斥煽動

盧卡申科接受俄羅斯國營電視台訪問時說：「鑑於他們（烏克蘭）的挑釁政策後，我們已在某些地點部署了軍隊，一旦爆發戰爭，他們會在整個邊境防禦。」他沒說明在邊境部署多少兵力。根據國際戰略研究所2022年軍事的評估，白俄約有4.8萬職業軍人及1.2萬邊防部隊。

白俄防長赫列寧上周五表示，烏克蘭很可能發動武裝挑釁，兩國共同邊境的局勢「仍然緊張」，稱烏軍正在邊境地區上空偵察，「包括企圖侵犯白俄領空」。盧卡申科警告，白俄已在兩國邊境「前所未有」地佈設地雷，一旦烏軍企圖越境，「必定遭受巨大損失」。

基輔曾指摘，明斯克正渲染兩國之間邊境的緊張局勢，以轉移烏軍侵俄的視線。烏克蘭政府未有即時回應盧卡申科的言論，但烏克蘭國家邊防局發言人杰姆琴科周日表示，未見邊境地區的白俄部隊裝備或人員數量增加，「我們可以見到，盧卡申科的煽動言論沒有變過，即是不斷升級局勢以取悅這個恐怖主義國家（俄羅斯）」。

印總理莫迪本周訪烏

印度外交部昨則宣布，總理莫迪將訪問烏克蘭和波蘭，為2022年俄烏戰爭爆發以來首度訪烏。新德里未公布訪問行程，但印度傳媒報道，這次訪問將在本周稍後展開。印度一直未曾指摘俄羅斯侵烏，莫迪7月訪問俄羅斯時更與普京擁抱，惹烏克蘭總統澤連斯基批評，斥莫迪「擁抱世界上最血腥的罪犯」。

（路透社/半島電視台/莫斯科時報/中央社）

（俄軍侵烏）