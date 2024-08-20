美民主黨大會 以哈戰爭突顯矛盾 35代表促推動停火限向以售武 要脅阻撓通過黨綱

今年民主黨全國黨代表大會，除了正式提名賀錦麗為總統候選人，並且強調團結力圖調解黨內和選民因加沙戰爭而呈現的分歧，還將在這每隔4年召開一次的大會重編一次黨綱，申明該黨的價值觀和優先政策。

35名民主黨代表自稱「對抗種族滅絕的代表」（Delegates Against Genocide），針對持續了逾10個月的加沙戰爭，爭取黨綱強調公義和人權，要求該黨按美國《萊希法》（Leahy Law）不得向牽涉大規模違反人權的外國提供軍事援助的規定，列明通過禁運武器予以色列謀求加沙「永久可持續的停火」，否則他們會對黨綱「投反對票」。美國上周二（13日）剛給以色列批出又一筆200億美元（約1560億港元）的軍售。

該聯盟的代表沙倫（Liano Sharon）說：「此黨綱未能解決以色列在加沙和西岸持續的大規模謀殺和種族滅絕，未能追究那些施暴行者的責任，破壞了我黨對國際公義和民主的承諾。」

黨綱支持以打擊哈馬斯 撐兩國方案

民主黨周日（18日）發表新撰的92頁黨綱，供黨代表於芝加哥時間周一晚在全國黨代表大會上表決。現版本沒有武器禁運內容，但再次承諾支持以色列打擊哈馬斯，支持「即時及持久的停火協議」，和支持以巴「兩國方案」以「維護巴勒斯坦人在他們的國度，自由安全地生活的權利」。

黨代表大會有5000名代表，穆斯林約佔60人。「對抗種族滅絕代表」呼籲支持者穿戴巴人頭巾、持旗幟出席大會，爭取修改黨綱和在台上發言提及相關問題，但沒有披露會否有妨礙大會行動。

4日會期逾200遊行 料數萬人

舉行大會的芝加哥是美國最大的巴勒斯坦裔聚居地，加上反戰等人士，4天會期內將有逾200場支持巴人集會和遊行，預計數以萬人參加；周一場外集會預計有4萬人。而支持以色列的組織亦擬舉行集會。

總統拜登在黨內初選時因其支持以色列立場，曾遭受阿拉伯裔和穆斯林選民等「不表態」投票杯葛。賀錦麗對以色列的立場較強硬，惟猶太選民和一些溫和派卻希望賀錦麗強調美國和以色列同盟。賀錦麗的競選團經理羅德里格斯上周接觸美籍阿拉伯裔及猶太領袖。黨高層計劃在會期內與「不表態」代表等美籍巴人和猶太人會商。

哈佛學者批賀錦麗禁抬物價不明智

另外，民主黨人周日群起擁護賀錦麗上周五提出的經濟政策，認為針對民眾的需要，但避談她倡議禁止哄抬物價。哈佛大學經濟學家弗曼（Jason Furman）指出，禁止哄抬物價為「不明智」及可損供應。共和黨總統候選人特朗普等共和黨人抨擊賀錦麗是「共產黨人」，政策不切實際。

（華盛頓郵報/路透社/紐約時報）