美民主黨大會 以哈戰爭突顯矛盾 35代表促推動停火限向以售武 要脅阻撓通過黨綱

【明報專訊】美國民主黨周一（19日）起一連4天在芝加哥召開全國黨代表大會，一大主旨是強調團結，提高凝聚力為鐵定獲黨內提名為總統候選人的副總統賀錦麗提振聲勢，惟對以哈戰爭的取態突顯黨內矛盾。一群支持巴勒斯坦的民主黨代表以不通過4年一度的政黨綱領修訂作要脅，希望促使民主黨確立支持加沙停火、禁運武器予以色列的立場。賀錦麗競選團及民主黨正努力調解親以、親巴的兩派人矛盾。當局預計4天會期內將有逾200場支持巴人集會及遊行，預計數以萬人參加。
今年民主黨全國黨代表大會，除了正式提名賀錦麗為總統候選人，並且強調團結力圖調解黨內和選民因加沙戰爭而呈現的分歧，還將在這每隔4年召開一次的大會重編一次黨綱，申明該黨的價值觀和優先政策。
35名民主黨代表自稱「對抗種族滅絕的代表」（Delegates Against Genocide），針對持續了逾10個月的加沙戰爭，爭取黨綱強調公義和人權，要求該黨按美國《萊希法》（Leahy Law）不得向牽涉大規模違反人權的外國提供軍事援助的規定，列明通過禁運武器予以色列謀求加沙「永久可持續的停火」，否則他們會對黨綱「投反對票」。美國上周二（13日）剛給以色列批出又一筆200億美元（約1560億港元）的軍售。
該聯盟的代表沙倫（Liano Sharon）說：「此黨綱未能解決以色列在加沙和西岸持續的大規模謀殺和種族滅絕，未能追究那些施暴行者的責任，破壞了我黨對國際公義和民主的承諾。」
黨綱支持以打擊哈馬斯 撐兩國方案
民主黨周日（18日）發表新撰的92頁黨綱，供黨代表於芝加哥時間周一晚在全國黨代表大會上表決。現版本沒有武器禁運內容，但再次承諾支持以色列打擊哈馬斯，支持「即時及持久的停火協議」，和支持以巴「兩國方案」以「維護巴勒斯坦人在他們的國度，自由安全地生活的權利」。
黨代表大會有5000名代表，穆斯林約佔60人。「對抗種族滅絕代表」呼籲支持者穿戴巴人頭巾、持旗幟出席大會，爭取修改黨綱和在台上發言提及相關問題，但沒有披露會否有妨礙大會行動。
4日會期逾200遊行 料數萬人
舉行大會的芝加哥是美國最大的巴勒斯坦裔聚居地，加上反戰等人士，4天會期內將有逾200場支持巴人集會和遊行，預計數以萬人參加；周一場外集會預計有4萬人。而支持以色列的組織亦擬舉行集會。
總統拜登在黨內初選時因其支持以色列立場，曾遭受阿拉伯裔和穆斯林選民等「不表態」投票杯葛。賀錦麗對以色列的立場較強硬，惟猶太選民和一些溫和派卻希望賀錦麗強調美國和以色列同盟。賀錦麗的競選團經理羅德里格斯上周接觸美籍阿拉伯裔及猶太領袖。黨高層計劃在會期內與「不表態」代表等美籍巴人和猶太人會商。
哈佛學者批賀錦麗禁抬物價不明智
另外，民主黨人周日群起擁護賀錦麗上周五提出的經濟政策，認為針對民眾的需要，但避談她倡議禁止哄抬物價。哈佛大學經濟學家弗曼（Jason Furman）指出，禁止哄抬物價為「不明智」及可損供應。共和黨總統候選人特朗普等共和黨人抨擊賀錦麗是「共產黨人」，政策不切實際。