被指擬減金援 德﹕停撐烏傳言不實

凍結俄資產收益幫補援烏

早於上月德國就暗示會改變對烏援助，當時執政聯盟成員政黨就2025年度財政預算案達成初步協議，包括將援烏資助減半至40億歐元（約343億港元）。今年德國對烏援助就達到80億歐元（約687億港元）。法新社報道德國政府沒計劃在明年40億歐元金援之上增加額外援助。

有德國財政部消息人士稱，德國尋求在七國集團（G7）和歐盟框架內，使用被凍結俄羅斯資產創建金融工具，以向烏國提供援助。德國《法蘭克福匯報》（FAZ）上周六報道，財長林德納本月5日去信國防部，稱未來援烏資金不會來自德國聯邦預算，而是被凍結俄國資產的收益。

另一方面，俄軍前日指控烏克蘭向現落入俄方控制、烏克蘭南部扎波羅熱核電站附近投擲爆炸品。國際原子能機構（IAEA）發聲明指駐核電站IAEA人員稱，核電站兩個主要門口之間的路面遭疑似搭載爆炸品的無人機造成破壞。IAEA總幹事格羅西呼籲各方保持最大克制，稱核電站核安全情况正惡化。

（Politico/法蘭克福匯報/法新社/路透社）