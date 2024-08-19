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佩通坦獲泰王批准任首相 稱無意邀父入閣

【明報專訊】泰王周日（18日）批准為泰黨黨魁佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）擔任首相。佩通坦表示將延續前任首相賽塔的所有政策，但正審視向5000萬國民每人派錢1萬泰銖（約2249港元）刺激國內消費的爭議決定，以確保新政符合財政紀律法例。佩通坦表示無計劃邀請剛獲特赦的父親他信加入內閣，但期望可就執政尋求對方意見。75歲的他信也自言年事已高，不會正式出任政府顧問，但歡迎女兒向他諮詢意見。

延續賽塔政策 審視派錢決定

佩通坦周日在曼谷為泰黨總部舉行就職典禮，接受泰王哇集拉隆功下達的組閣書面敕令，儀式前她在黨總部外迎接他信一同入內。佩通坦其後在記者會強調將繼承賽塔所有政策，重點加強經濟改革、改善醫保、增加數碼基建和提升泰國軟實力，料一至兩星期內公布內閣名單，下月初交代政策詳情。她稱身為政府首腦，「將開心見誠跟國會合作，對所有意見持開放態度」。

另外，佩通坦否認擬委任父親入閣，強調自己獨立於父親，有個人執政目標。他信也表明不會正式擔任政府顧問，他指佩通坦最大優點是年輕，自己23年前拜相時由她站在背後，如今倒轉過來，又指有信心幼女不會像自己般遭政變推翻。現年37歲的佩通坦是泰國史上最年輕的首相，亦是第4名出任首相的他信家族成員。他信、長妹夫頌猜、幼妹英祿分別於2001年、2008年和2011出任泰國首相，後遭軍方或憲法法院解職。

（法新社/路透社）

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