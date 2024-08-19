梵文名字助選戰 賀錦麗品牌建立奏效

自賀錦麗宣布接替拜登競選不久，其在社交媒體的競選頻道紛紛以其名字而非姓氏來命名為Kamala HQ，被視為有意識的「品牌建立」。

Kamala顯少數族裔身分 吸年輕人票

賀錦麗名字Kamala在梵文意為「蓮花」，由其印度裔母親所取。長期認識賀錦麗的人表示，她認為使用自己名字是與選民保持親近的方式。賀錦麗也知道她的名字對女性、有色人種社區來說有多重要。其長期盟友兼民主黨員多特里說，年輕一代對名字和正式頭銜的看法也不同，他們通常稱賀錦麗為Kamala。

賀錦麗的批評者常用其名字來侮辱她，特朗普經常讀錯Kamala，又曾在競選活動中將本月初股災稱為Kamala Crash。密歇根大學心理學教授德爾基指出，特朗普一再讀錯Kamala屬「微歧視」。羅格斯大學美國婦女與政治中心的副主任辛茲達克指出，使用Kamala競選成為賀錦麗陣營的反擊方式，因為在共和黨人試圖貶低她時，他們正使用她的名字。

批特朗普「weird」獲響應

除了建立Kamala品牌，沃爾茲用weird形容特朗普和萬斯，引發兩人憤怒反擊之餘，還在傳統媒體和社交平台引起廣泛迴響，賀錦麗和沃爾茲如今也將weird一詞引入競選文宣。有評論甚至形容這個字眼簡單易明，有效概括許多美國人怎樣看待特朗普難以捉摸的行為和極右政策，尤其是在墮胎問題上。

（Politico/NPR/Vogue）