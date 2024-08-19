民主黨代表大會 賀錦麗乘勢扭選情 游離州形勢變 特朗普陣營調整策略應對

《華盛頓郵報》上周六表示，多個最新民調反映賀錦麗在全國和數個游離州份的支持度已領先特朗普，而《紐時》/錫耶納學院的本月8日至15日民調顯示，賀錦麗在南部和西南部「太陽帶」（Sun Belt）四大游離州為民主黨收復失地，其中在亞利桑那和北卡羅萊納的支持度分別領先特朗普5個和兩個百分點。賀錦麗仍在內華達和喬治亞兩州分別落後1個和4個百分點，但比起同類民調顯示拜登5月時在這兩州和亞利桑那平均落後特朗普9個百分點，差距已大幅收窄或扭轉。

收復「太陽帶」四大游離州失地

民主黨以樂觀情緒迎來確認賀錦麗和沃爾茲正副總統候選人提名的全國代表大會，現總統拜登、黨內元老奧巴馬和克林頓夫婦將分別於電視台黃金時段演說。《華郵》指出，民主黨人期望在4天大會期間營造聲勢，抗衡特朗普攻擊，並為賀、沃二人爭取游離選民支持。同時，賀錦麗競選團隊仍保持謹慎，期望在大會上傳達賀錦麗和特朗普支持度仍咬緊的信息。賀錦麗亦馬不停蹄拉票，周日坐巴士穿梭賓夕法尼亞州西部，周二到威斯康星州密爾沃基造勢，到周四大會最後一天發表接受提名演說。

撐巴勒斯坦人示威者計劃在大會期間，到場館周邊舉行反對民主黨加沙政策的集會和遊行。法新社昨引述美國聯邦和州執法部門的報告評估，須提防民主黨大會發生上月中特朗普遇刺般的「孤狼」式襲擊。

撐巴集會遊行 警防「孤狼」式襲擊

另一方面，《華郵》上周六報道指共和黨開始對賀錦麗的競選氣勢感憂慮，特朗普顧問期望重整競選策略，要求他別以性別和種族背景攻擊賀錦麗，應集中宣傳己方佔優的經濟政綱，但特朗普似乎不聽勸，上周六在賓夕法尼亞競選活動上，雖先按主軸抨擊賀錦麗作為拜登政府的副總統，須為物價飛漲負責，但轉頭便形容對方為「共產主義者和法西斯分子」，又聲稱她「笑聲像瘋子」。

顧問促特朗普停攻擊性別種族

特朗普已延聘前民主黨夏威夷州聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），協助備戰下月10月的辯論，顯示特朗普不敢小覷賀錦麗的威脅——加巴德2020年參加民主黨黨內初選時曾有力地攻擊賀錦麗。另外，特朗普競選團隊上周五宣布，將由兩名主要捐款人出任特朗普一旦勝選後的政府交接團隊主席，特朗普兩名兒子則任榮譽主席。

（紐約時報/華盛頓郵報/法新社/路透社）