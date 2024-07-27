調查：逾半大企業憂AI風險 《財富》500強僅1/3視生成式AI作機會

追蹤大型企業公開資訊的研究平台Arize AI的調查顯示，有56%被列為《財富》500強的企業在其最近一份年度報告中，把AI列為風險因素，比率較2022年的9%大增。相對地，在108間特別討論生成式人工智能（Generative AI）的企業之中，只有33間視之為機會；這些企業在年報指出其好處包括成本效率、營運效益和加速創新，餘下逾三分之二企業則視生成式AI為一種風險。

2022年底OpenAI發表生成式AI聊天機械人ChatGPT引發外界關注，但並非所有企業對AI發展感到樂觀。在今年年報提及AI風險的企業指出有關風險包括面對更大競爭、聲譽及營運問題，例如陷入AI對人權、就業和私隱潛在影響的道德憂慮。

憂AI影響人權就業私隱

部分企業尤其擔心AI的影響，《金融時報》指今年有逾90%美國大傳媒及娛樂企業、86%軟件及科技企業都視AI系統發展為業務風險；文章又指《財富》500強名單上逾三分之二的電訊商，及逾半醫療保健、金融服務、零售、消費品和航天企業都向投資者發出類似警告。

電訊商摩托羅拉（Motorola）指AI不一定總是按預期運作，或有可能出現數據不足或包含非法、有偏見、有害或攻擊信息，對收益和聲譽產生負面影響；娛樂巨擘迪士尼亦指針對生成式AI等管理新技術發展的法例仍未落實，或影響公司現行商業模式，包括如何創造娛樂產品。

不過有企業如醫學實驗室Quest Diagnostics及醫保企業信諾（Cigna）表示生成式AI改善部分業務，例如客戶服務、樣本處理和索賠分析。廣告公司IPG稱正在行銷領域和創建內容方面增加使用AI。

（金融時報）