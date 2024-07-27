明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

調查：逾半大企業憂AI風險 《財富》500強僅1/3視生成式AI作機會

【明報專訊】人工智能（AI）如何影響各行業發展持續受到關注，《金融時報》周日（18日）引述一項調查，報道有逾半《財富》500強企業認為AI對其業務及聲譽構成競爭等風險，文章又指個別行業對AI的發展尤其擔憂。調查結果反映這新技術或帶來影響重大的產業轉型。

追蹤大型企業公開資訊的研究平台Arize AI的調查顯示，有56%被列為《財富》500強的企業在其最近一份年度報告中，把AI列為風險因素，比率較2022年的9%大增。相對地，在108間特別討論生成式人工智能（Generative AI）的企業之中，只有33間視之為機會；這些企業在年報指出其好處包括成本效率、營運效益和加速創新，餘下逾三分之二企業則視生成式AI為一種風險。

2022年底OpenAI發表生成式AI聊天機械人ChatGPT引發外界關注，但並非所有企業對AI發展感到樂觀。在今年年報提及AI風險的企業指出有關風險包括面對更大競爭、聲譽及營運問題，例如陷入AI對人權、就業和私隱潛在影響的道德憂慮。

憂AI影響人權就業私隱

部分企業尤其擔心AI的影響，《金融時報》指今年有逾90%美國大傳媒及娛樂企業、86%軟件及科技企業都視AI系統發展為業務風險；文章又指《財富》500強名單上逾三分之二的電訊商，及逾半醫療保健、金融服務、零售、消費品和航天企業都向投資者發出類似警告。

電訊商摩托羅拉（Motorola）指AI不一定總是按預期運作，或有可能出現數據不足或包含非法、有偏見、有害或攻擊信息，對收益和聲譽產生負面影響；娛樂巨擘迪士尼亦指針對生成式AI等管理新技術發展的法例仍未落實，或影響公司現行商業模式，包括如何創造娛樂產品。

不過有企業如醫學實驗室Quest Diagnostics及醫保企業信諾（Cigna）表示生成式AI改善部分業務，例如客戶服務、樣本處理和索賠分析。廣告公司IPG稱正在行銷領域和創建內容方面增加使用AI。

（金融時報）

相關字詞﹕風險 生成式AI 人工智能（AI）

上 / 下一篇新聞