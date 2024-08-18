明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

未受烏軍反侵動搖 俄兵臨烏東重鎮

【明報專訊】反侵俄羅斯的烏克蘭軍隊雖然持續推進，但在烏克蘭東部卻有節節敗退之勢。美國《紐約時報》前日（16日）報道，俄軍正迫近烏東重要戰略城市波克羅夫斯克，令人質疑烏克蘭攻入俄境想逼俄軍分散兵力以緩解烏東戰况的策略是否奏效。

報道稱，根據基於衛星影像及戰鬥畫面的開源戰場地圖顯示，俄軍在佔領幾條村並沿鐵路推進後，現距烏軍力守的頓涅茨克主要防禦據點之一的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）僅約13公里。目前俄羅斯已控制頓涅茨克州大部分地區，俄軍若能攻陷該市，距離他們定下奪取整個州的目標將更近一步。波克羅夫斯克戰前人口約6萬，是烏東物流樞紐，座落一條連接多座城鎮的關鍵公路，並與這些城鎮形成弧形防線，保護烏軍控制的頓州剩餘地區。鑑於形勢危急，波克羅夫斯克當局已敦促民眾撤離。

烏軍反侵俄領土目標之一是想逼俄軍從烏東調兵，但烏東前線的烏兵表示，當地戰况並未減緩，他們在兵力和武器數量仍遠不及俄軍。軍事分析家及美國官員表示，迄今俄軍僅從俄烏戰場抽調有限數量的士兵回本土。美國官員稱，烏克蘭動用了替補兵力入侵俄羅斯庫爾斯克州，意味基輔更難向烏東增兵。

烏軍炸毁庫州補給橋樑

另一方面，烏軍摧毁了庫爾斯克州謝伊姆河上一條戰略重要橋樑，俄軍一直使用該橋補給軍備。俄羅斯前晚表示，烏軍可能使用了美製高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）炸橋。

（紐約時報/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕頓涅茨克州 烏軍反侵俄境 俄軍侵烏

上 / 下一篇新聞