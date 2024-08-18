未受烏軍反侵動搖 俄兵臨烏東重鎮

報道稱，根據基於衛星影像及戰鬥畫面的開源戰場地圖顯示，俄軍在佔領幾條村並沿鐵路推進後，現距烏軍力守的頓涅茨克主要防禦據點之一的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）僅約13公里。目前俄羅斯已控制頓涅茨克州大部分地區，俄軍若能攻陷該市，距離他們定下奪取整個州的目標將更近一步。波克羅夫斯克戰前人口約6萬，是烏東物流樞紐，座落一條連接多座城鎮的關鍵公路，並與這些城鎮形成弧形防線，保護烏軍控制的頓州剩餘地區。鑑於形勢危急，波克羅夫斯克當局已敦促民眾撤離。

烏軍反侵俄領土目標之一是想逼俄軍從烏東調兵，但烏東前線的烏兵表示，當地戰况並未減緩，他們在兵力和武器數量仍遠不及俄軍。軍事分析家及美國官員表示，迄今俄軍僅從俄烏戰場抽調有限數量的士兵回本土。美國官員稱，烏克蘭動用了替補兵力入侵俄羅斯庫爾斯克州，意味基輔更難向烏東增兵。

烏軍炸毁庫州補給橋樑

另一方面，烏軍摧毁了庫爾斯克州謝伊姆河上一條戰略重要橋樑，俄軍一直使用該橋補給軍備。俄羅斯前晚表示，烏軍可能使用了美製高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）炸橋。

（紐約時報/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）