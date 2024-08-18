未受烏軍反侵動搖 俄兵臨烏東重鎮

【明報專訊】反侵俄羅斯的烏克蘭軍隊雖然持續推進，但在烏克蘭東部卻有節節敗退之勢。美國《紐約時報》前日（16日）報道，俄軍正迫近烏東重要戰略城市波克羅夫斯克，令人質疑烏克蘭攻入俄境想逼俄軍分散兵力以緩解烏東戰况的策略是否奏效。
報道稱，根據基於衛星影像及戰鬥畫面的開源戰場地圖顯示，俄軍在佔領幾條村並沿鐵路推進後，現距烏軍力守的頓涅茨克主要防禦據點之一的波克羅夫斯克市（Pokrovsk）僅約13公里。目前俄羅斯已控制頓涅茨克州大部分地區，俄軍若能攻陷該市，距離他們定下奪取整個州的目標將更近一步。波克羅夫斯克戰前人口約6萬，是烏東物流樞紐，座落一條連接多座城鎮的關鍵公路，並與這些城鎮形成弧形防線，保護烏軍控制的頓州剩餘地區。鑑於形勢危急，波克羅夫斯克當局已敦促民眾撤離。
烏軍反侵俄領土目標之一是想逼俄軍從烏東調兵，但烏東前線的烏兵表示，當地戰况並未減緩，他們在兵力和武器數量仍遠不及俄軍。軍事分析家及美國官員表示，迄今俄軍僅從俄烏戰場抽調有限數量的士兵回本土。美國官員稱，烏克蘭動用了替補兵力入侵俄羅斯庫爾斯克州，意味基輔更難向烏東增兵。
烏軍炸毁庫州補給橋樑
另一方面，烏軍摧毁了庫爾斯克州謝伊姆河上一條戰略重要橋樑，俄軍一直使用該橋補給軍備。俄羅斯前晚表示，烏軍可能使用了美製高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）炸橋。