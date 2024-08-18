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印度女醫遭姦殺 百萬醫生罷工提5訴求

【明報專訊】印度加爾各答女性醫生遭姦殺案觸發全國逾100萬名醫生昨天（17日）參與24小時大罷工，並提出5點訴求要求保障安全。多間公立和私營醫院因罷工而暫停門診服務和押後非緊急手術，令該國出現罕見的大規模醫療服務癱瘓情况。

罕有大規模醫療服務癱瘓

加爾各答一家醫院的31歲女實習醫生本月9日在完成連續36個小時工作後，在所服務的醫院內休息時遭強姦虐殺。國內最大規模醫生組織「印度醫學會」（IMA）為此號召昨天罷工一天，不論男、女或資歷深淺的醫生皆響應罷工而暫停所有非緊急醫療服務，導致一些醫院的病患大排長龍，多間醫院要動員醫學院教職員應急。一名在新德里參與罷工的27歲女醫生說：「我們只想在履行職務時置身安全環境。醫院應該是我們毋須顧慮人身安全的地方。」

印度醫學會提出5大訴求，包括：制定重大政策解決針對醫生和醫院的暴力行為、將醫院定為安全管制區、徹底改善住院醫生工作和生活條件、徹底調查今次事件並嚴懲犯罪者、給受害者家屬適當且有尊嚴的賠償。聯邦衛生部昨與印度醫學會等醫生組織開會後表示，決定成立委員會擬定確保全國醫療服務專業人員安全措施，委員會將邀所有持份者包括邦政府分享建議。

另外，印度《經濟時報》昨報道，涉事卡爾醫科學院暨醫院女死者的母親上周五（16日）向警方表示，醫院助理院長案發當日早上近11時致電報告噩耗時稱其女兒「自殺」身亡，但院方曾阻撓家屬接觸遺體至當天下午3時。死者父母促請徹查事件。

（路透社/法新社/印度經濟時報/中央社）

相關字詞﹕醫護罷工 性暴力 強姦 印度

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