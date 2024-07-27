賀錦麗機會經濟扶中產 開支財源成疑 分析：如「拜登經濟學」變奏擴展 「本質類同特朗普」

經濟和民生被認為是美國總統大選最重要的議題。賀錦麗上周五在游離州北卡羅萊納州首府羅利進行競選活動時，以自己年輕時在麥當勞快餐店打工賺錢及其母辛苦儲錢買下第一所住宅為例，呼籲民眾攜手建設「機會經濟」（opportunity economy），強調「所有人不論身分和原本地位，都會有機會建立屬於他們及其子女的財富」，指自己如上台將聚焦推進中產階層的「經濟安全、穩定和尊嚴」，「只有中產階級強大，美國才會強大」。

資助首置 為中低收入家庭減免稅

賀錦麗表示，其經濟政綱（詳見另表）一大重點是協助家庭購置或租住可負擔住屋，包括向首置者提供最多2.5萬美元（約19.5萬港元）的首期資助。其政綱又主張為中低收入家庭提供多項免稅額或稅項寬減措施，包括新生嬰兒家庭首年可獲減免最多6000美元稅款，比現時2000美元高兩倍。政綱又主張由政府承包民眾的醫療債務，並加大醫藥費補貼。

至於被認為是最嶄新的政策則是在聯邦層面推動禁止哄抬物價，賦予聯邦貿易委員會和州總檢察長新權力，懲罰以「不公平剝削消費者賺取過多利潤」的大型連鎖雜貨企業，以平抑物價。賀錦麗強調計劃加入新罰則，針對利用民眾生活危機並違規的投機公司，並協助食品業提升競爭力，她指自己深信競爭是美國經濟的「血脈」。

《紐時》指出，賀錦麗所提出的大部分措施都是拜登此前競選時承諾的「擴展版」，《衛報》則認為她從「拜登經濟學」隱性轉向，後者較聚焦通過製造業和基建投資，改善中產就業和生活水平。另一方面，有專家指賀錦麗面臨兩難：民眾面臨生活成本危機需政府出手支援，但以聯邦政府目前財政狀况愛莫能助。據非牟利機構「負責任聯邦預算委員會」（CRFB）估算，奉行上述賀錦麗經濟政策後，10年內美國聯邦政府將增加1.7萬億美元財赤。賀錦麗指將於未來數周公布更多經濟計劃詳情。

另一方面，賀錦麗在演說中極力強調自己與特朗普的差異，批評對方計劃削減企業稅至15%，在「為億萬富豪和大企業爭取利益」，而自己則將致力「還錢於就業和中產的美國人」。《紐時》分析稱，賀特二人的經濟政策本質上都是尋求以聯邦政府力量干預市場，以達至經濟強大和繁榮的成果，差別在於何時及如何運用權力。報道指特朗普亦有提出一系列扶助消費者的政策，包括降低汽車保險成本、把能源價格減半、驅逐數百萬非法移民以平抑房價等，另外他亦遵從共和黨傳統經濟哲學，主張大幅減稅。

美媒指政策「民粹」

在賀錦麗公布經濟政綱前，特朗普競選團隊上周五批評她會提出「危險的左翼主張」，尤其是禁制雜貨店自由定價，並試圖把賀錦麗比作委內瑞拉總統馬杜羅等拉美國家獨裁者。《華盛頓郵報》、有線新聞網絡（CNN）、美國之音和《財富》雜誌等美國傳媒，均在標題形容賀錦麗的政策「民粹」。

（紐約時報/衛報/BBC/華盛頓郵報）