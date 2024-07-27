日接連兩食物中毒案 463人受影響

涉事的東京港區「TOMBOY赤坂店」，5名顧客分別於上月31日及8月1日到餐廳用膳後，出現腹瀉及肚痛等症狀，其中兩人驗出痢疾桿菌。當局從8月16日起下令該店停業7天。這是全國自2018年後再度出現痢疾桿菌引起的食物中毒個案，也是東京都自2000年統計以來首宗。

旅館泉水疑受諾如病毒污染

另外，大分縣由布市的黑獄莊旅館本月5日有顧客在旅館餐廳用膳後，出現發燒和嘔吐等症狀，隨後被驗出諾如病毒。截至上周五下午4時，共458人表示出現中毒症狀，其中兩人一度住院。患者中除了有在餐廳吃過飯的食客，也有人只喝過用於製作素麵的泉水，大分縣政府認為泉水可能已遭諾如病毒污染，呼籲民眾不要飲用該泉水。旅館於本月13日至15日被勒令暫停營業。

（中央社/NHK）