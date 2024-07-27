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日接連兩食物中毒案 463人受影響

【明報專訊】日本近日接連發生食物中毒事件。繼日本知名的鰻魚老店「日本橋伊勢定」橫濱分店的鰻魚日前導致1死147人中毒後，東京都政府上周五（16日）表示，東京港區一間餐廳有5人用餐後，出現痢疾桿菌引起的食物中毒症狀，其中一人需留醫，是東京都自2000年有統計以來首宗痢疾引發食物中毒案例，該店已被勒令停業7天處分。另外，九州大分縣一間旅館餐廳日前也發生諾如病毒引發的食物中毒事件，受影響者至少458人。

涉事的東京港區「TOMBOY赤坂店」，5名顧客分別於上月31日及8月1日到餐廳用膳後，出現腹瀉及肚痛等症狀，其中兩人驗出痢疾桿菌。當局從8月16日起下令該店停業7天。這是全國自2018年後再度出現痢疾桿菌引起的食物中毒個案，也是東京都自2000年統計以來首宗。

旅館泉水疑受諾如病毒污染

另外，大分縣由布市的黑獄莊旅館本月5日有顧客在旅館餐廳用膳後，出現發燒和嘔吐等症狀，隨後被驗出諾如病毒。截至上周五下午4時，共458人表示出現中毒症狀，其中兩人一度住院。患者中除了有在餐廳吃過飯的食客，也有人只喝過用於製作素麵的泉水，大分縣政府認為泉水可能已遭諾如病毒污染，呼籲民眾不要飲用該泉水。旅館於本月13日至15日被勒令暫停營業。

（中央社/NHK）

相關字詞﹕痢疾 諾如病毒 食物安全 食物中毒 日本

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