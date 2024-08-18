明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

新首都工程滯後 印尼國慶日未如期遷都

【明報專訊】印尼政府昨日在預定新首都努桑塔拉首次舉行國慶典禮，原擬趁機宣布正式遷都。惟新首都過去幾年興建工程遇到諸多問題，包括要從零開始興建、缺乏經費和工程延宕等，許多關鍵項目的施工進度遠遠落後，迫使當局大減昨日慶典規模，甚至撤回對部分國內外賓客的邀請，遷都日期更要無限期押後。

國慶典禮最終兵分兩路舉行，在努桑塔拉（Nusantara）新總統府舉行的一場由執政10年、拍板遷都的總統佐科和候任總統普拉博沃主持，副總統阿明和候任副總統吉布蘭則在現時首都雅加達同步主持儀式。這次是努桑塔拉獲選為新首都後首辦國慶活動，按現政府原定計劃，總統、內閣和部分公務員原應本月遷進辦公，並在國慶日正式宣布遷都。佐科選在卸任前到努桑塔拉出席國慶典禮，象徵遷都是其任內重大政治遺產。

賓客住房未建成 機場建好一半

然而，新首都的政府大樓雖近乎完工，但大多數關鍵項目仍未完成或甚至尚未動工。昨天現場儀式背景仍可見到起重機和建築地盤，且因許多道路基建和安置賓客的住宿房間未建成，連機場也建好約一半，在物流和食宿都未能配合下，獲邀嘉賓人數由原定8000人大幅縮減至1300人，部分已獲邀外國賓客被撤回邀請，令當局十分尷尬。

為解決雅加達宜居度下降（見另稿）等問題，佐科政府2019年4月宣布遷都往東加里曼丹省一處雨林，2022年宣布新首都命名為「努桑塔拉」，爪哇語意即「群島」。開發計劃分5階段進行，原擬在2020年動工，最遲到2045年印尼獨立100周年竣工。惟努桑塔拉建設面對建築延誤，例如受阻於安置居民和生態保育需求，新冠疫情更令大批工程拖到2022年8月才展開。首都開發項目的正、副負責人各因「私人理由」突然辭職，也令開發項目進展更慢。

另外，工程預算由原本290億美元（約2262億港元）增至估計320億美元到450億美元（2496億港元至3510億港元），恐損國家經濟穩健。政府今年內要為建設新首都籌得100萬億印尼盾（約497億港元），但目前只達成約56%目標。政府縱獲國內巨賈投資，但所提出的特別稅務優惠、高息等未吸引海外注資。鑑於候任總統普拉博沃倡議提供學童免費膳食、加強醫療和教育等計劃，處處需要經費，商界懷疑他10月底就職後會否仍力主撥款開發努桑塔拉。

可靠食水電力供應受質疑

新首都還面對潔淨水源問題。加里曼丹島土壤富含黏土，地下水富含鐵質和硫化物，不宜飲用，降雨不足問題令當地水壩存水量只有50%。批評者指政府建設新都欠周詳研究，當地難有可靠的食水及電力供應。

（彭博社/法新社/半島電視台）

相關字詞﹕努桑塔拉 遷都 印尼 佐科（Joko Widodo） 普拉博沃（Prabowo Subianto）

上 / 下一篇新聞