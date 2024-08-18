新首都工程滯後 印尼國慶日未如期遷都

國慶典禮最終兵分兩路舉行，在努桑塔拉（Nusantara）新總統府舉行的一場由執政10年、拍板遷都的總統佐科和候任總統普拉博沃主持，副總統阿明和候任副總統吉布蘭則在現時首都雅加達同步主持儀式。這次是努桑塔拉獲選為新首都後首辦國慶活動，按現政府原定計劃，總統、內閣和部分公務員原應本月遷進辦公，並在國慶日正式宣布遷都。佐科選在卸任前到努桑塔拉出席國慶典禮，象徵遷都是其任內重大政治遺產。

賓客住房未建成 機場建好一半

然而，新首都的政府大樓雖近乎完工，但大多數關鍵項目仍未完成或甚至尚未動工。昨天現場儀式背景仍可見到起重機和建築地盤，且因許多道路基建和安置賓客的住宿房間未建成，連機場也建好約一半，在物流和食宿都未能配合下，獲邀嘉賓人數由原定8000人大幅縮減至1300人，部分已獲邀外國賓客被撤回邀請，令當局十分尷尬。

為解決雅加達宜居度下降（見另稿）等問題，佐科政府2019年4月宣布遷都往東加里曼丹省一處雨林，2022年宣布新首都命名為「努桑塔拉」，爪哇語意即「群島」。開發計劃分5階段進行，原擬在2020年動工，最遲到2045年印尼獨立100周年竣工。惟努桑塔拉建設面對建築延誤，例如受阻於安置居民和生態保育需求，新冠疫情更令大批工程拖到2022年8月才展開。首都開發項目的正、副負責人各因「私人理由」突然辭職，也令開發項目進展更慢。

另外，工程預算由原本290億美元（約2262億港元）增至估計320億美元到450億美元（2496億港元至3510億港元），恐損國家經濟穩健。政府今年內要為建設新首都籌得100萬億印尼盾（約497億港元），但目前只達成約56%目標。政府縱獲國內巨賈投資，但所提出的特別稅務優惠、高息等未吸引海外注資。鑑於候任總統普拉博沃倡議提供學童免費膳食、加強醫療和教育等計劃，處處需要經費，商界懷疑他10月底就職後會否仍力主撥款開發努桑塔拉。

可靠食水電力供應受質疑

新首都還面對潔淨水源問題。加里曼丹島土壤富含黏土，地下水富含鐵質和硫化物，不宜飲用，降雨不足問題令當地水壩存水量只有50%。批評者指政府建設新都欠周詳研究，當地難有可靠的食水及電力供應。

（彭博社/法新社/半島電視台）