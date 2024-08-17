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談6‧17仁愛礁衝突 菲國安高官：中菲皆克制

【明報專訊】在記者抵達馬尼拉前數日，正值中菲在南海爆發衝突危機——6月17日，菲律賓派出補給船舶往仁愛礁，擬向被中方形容為非法「坐灘」的軍艦補給物資，中方阻止期間一艘海警船跟菲方補給船相撞，結果菲方一名海軍陸戰隊士兵斷指受傷。在事隔約一周後的IMC2024活動上，菲律賓國家安全委員會助理總幹事馬拉亞（Jonathan Malaya）一直被菲國記者追問，小馬可斯政府會否引用與美國簽署《美菲聯防條約》應對這次事件。他其後向本報表示，中菲都展示克制，而且事件無關戰爭行徑，故菲方無向美求援的必要。

從北京角度來說，《海警機構行政執法程式規定》甫於6月15日正式開始執行，按此中國海警可以登臨涉嫌違規的船隻執法，並可拘留「涉嫌違反出入境管理條例」的外國公民長至60日，菲方此時派船補給坐灘艦，正是展示中方在舊日阻攔和驅離以外的「登臨檢查」新手段。事實上，菲律賓早在5月中旬《規定》公布起已提出嚴重關切。

菲表明不援引《美菲聯防條約》

6月17日的衝突隨即引發新一輪的爭議。菲律賓輿論甚至關注菲方應否援引1951年簽署，並在翌年生效的《美菲聯防條約》，要求華府軍事援助。在今年4月，小馬可斯出訪美國時，拜登強調任何在南海對菲方船舶的攻擊都可觸發該條約。事發翌日，美國國務院重申針對菲方武裝部隊和公共船舶的武裝攻擊，都可構成觸發《美菲聯防條約》的基礎。然而，小馬可斯政府表明無意這樣做。

事實上，綜合中菲雙方說法，以至內地央視旗下「玉淵潭天」和菲律賓官方公布的相片或錄影片段可見，中國海警和菲方武裝部隊人員都未有使用熱兵器，只有使用刀、斧之類的冷兵器，菲方後來甚至強調船上雖有槍枝，但船上士兵被指示不要展示以免「誤解」。被問到雙方都似乎刻意避免使用熱兵器，馬拉亞向本報坦言，這反映雙方都「展示克制」，「我們都不想這會引發戰爭」。

「這也是為何我清楚地向（菲律賓電視台）ABS-CBN的記者表明，這不是戰爭行徑（it's not an act of war）。」馬拉亞甚至嘗試以香港為例向本報解釋，他說：「香港二戰時被日本佔領過，菲律賓也一樣，所以我們都知道戰爭行徑何時發生吧。他們（中方）不是實際上入侵，所以不是戰爭行徑，那為何我們要援引《美菲聯防條約》？」

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