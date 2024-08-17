明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

賀錦麗談百日施政大計 擬禁食品雜貨哄抬物價

【明報專訊】美國民主黨內定總統候選人、副總統賀錦麗周五（16日）在北卡羅萊納州首府羅利（Raleigh）發表演說，勾勒她若當選上台後的百日施政大計，並公布其經濟政策綱領。其競選團隊周三透露，賀錦麗計劃推出首個聯邦禁令，禁止食品和雜貨業的企業哄抬物價。

生活成本上漲是今屆大選選民眾關心的議題之一，賀錦麗競選團隊周三發聲明，預告將禁止企業抬高物價之餘，又稱賀錦麗一旦當選上台，承諾會指示政府加強對大型超市和食品商之間潛在合併的審查，尤其考慮到合併有可能提高食品雜貨價格，同時她亦會公布有關降低處方藥及住屋成本的計劃。

路透社昨引述競選團隊指，賀錦麗將提出有新生兒家庭的子女免稅額增至6000美元（4.68萬港元）及向有孩子的家庭減稅。路透社指賀錦麗的經濟政綱跟拜登的大致相同，報道指，由於勞工階層普遍認為共和黨人是更好的經濟管理者，因此民主黨人希望爭取這階層支持，。

拜登7月21日宣布退選並支持賀錦麗出選後，周四首次與賀錦麗在馬里蘭州上馬爾伯勒（Upper Marlboro）一同出席活動，藉機為賀錦麗拉票造勢，稱她會成為出色總統。活動上拜登讚揚聯邦醫療保險（Medicare）與藥廠達協議，將10款重要處方藥降價，賀錦麗乘機讚拜登「在我們國家的領袖中，沒有幾個像拜登那樣在許多議題上都有貢獻，包括擴大可負擔醫保服務」。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/CNBC/BBC）

相關字詞﹕競選 2024美國總統大選 賀錦麗 經濟 美國

上 / 下一篇新聞