賀錦麗談百日施政大計 擬禁食品雜貨哄抬物價

生活成本上漲是今屆大選選民眾關心的議題之一，賀錦麗競選團隊周三發聲明，預告將禁止企業抬高物價之餘，又稱賀錦麗一旦當選上台，承諾會指示政府加強對大型超市和食品商之間潛在合併的審查，尤其考慮到合併有可能提高食品雜貨價格，同時她亦會公布有關降低處方藥及住屋成本的計劃。

路透社昨引述競選團隊指，賀錦麗將提出有新生兒家庭的子女免稅額增至6000美元（4.68萬港元）及向有孩子的家庭減稅。路透社指賀錦麗的經濟政綱跟拜登的大致相同，報道指，由於勞工階層普遍認為共和黨人是更好的經濟管理者，因此民主黨人希望爭取這階層支持，。

拜登7月21日宣布退選並支持賀錦麗出選後，周四首次與賀錦麗在馬里蘭州上馬爾伯勒（Upper Marlboro）一同出席活動，藉機為賀錦麗拉票造勢，稱她會成為出色總統。活動上拜登讚揚聯邦醫療保險（Medicare）與藥廠達協議，將10款重要處方藥降價，賀錦麗乘機讚拜登「在我們國家的領袖中，沒有幾個像拜登那樣在許多議題上都有貢獻，包括擴大可負擔醫保服務」。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/CNBC/BBC）