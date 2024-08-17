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他信「王朝」再續 佩通坦拜相

【明報專訊】泰國眾議院周五（16日）投票，通過由為泰黨領袖佩通坦出任新首相，接替周三遭憲法法院解職的賽塔。佩通坦成為泰國最年輕首相和第2名女首相，亦是繼其父他信和姑姐英祿後家族拜相的第3人，再續他信「王朝」。佩通坦昨表示會致力推動國家前進，並令國民感到自信。

稱致力推動國家 令國民感自信

國會眾議院昨召開會議，為泰黨秘書長動議佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）作為唯一的首相候選人後獲支持。首相候選人需在眾議院全體493名議員中獲過半（即247票）支持，而為泰黨為首的11黨聯盟現控制314席。經過辯論後，眾議院最終以319票支持、145票反對及27票棄權，通過由佩通坦出任首相，待泰王哇集拉隆功正式批准後就任。

佩通坦昨向傳媒表示，認為是時候為國家做點事情，上任後希望讓民眾感到自信，並提升國民的生活品質和為大家帶來更多機會。佩通坦就任後將面對不同挑戰，包括陷入困境的經濟、其他政黨的崛起及該黨支持度下跌等。佩通坦未曾在政府任職，路透社指她被推舉拜相，對於為泰黨及他信而言是一次冒險嘗試。佩通坦早前曾表示，其父他信有當首相經驗，已準備為她提供意見；泰國國立法政大學政治分析學者賓耶（Prinya Thaewanarumitkul）向法新社表示，佩通坦需避免被外界認為她太受父親影響。

路透社指賽塔上任不足一年被解職，亦提醒了佩通坦可能要面對的敵意。

（曼谷郵報/法新社/路透社/新華社）

相關字詞﹕泰國為泰黨 佩通坦（Paetongtarn Shinawatra） 他信 泰國

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