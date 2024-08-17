西方援烏新挑戰 容「自衛」禁長程打擊俄土

路透社周四引述的一名華府官員形容，烏軍在未有交代清晰目標的情况下愈是深入俄境，將為美國軍援政策帶來愈複雜挑戰，讓人質疑他們以美國武器和軍車佔領俄羅斯村莊和非軍事目標，是否超出華府所設的容許範圍；另一名美國官員則認為，烏方仍「大致遵守」美方所訂的使用武器守則，因此拜登政府在公開場合對其反侵俄境不置可否。美國國防部本周曾指，烏軍目前使用美援武器的情况仍在政策起初便容許「自衛應對跨境攻擊」的範圍內，並強調美方不支持「長程攻擊」俄境深處。

未見俄激烈反應 白宮「先緊後鬆」

英國廣播公司（BBC）周四分析指，白宮對烏攻俄境的政策是「先緊後鬆」。在基輔多番要求下，拜登5月終允許烏軍從哈爾科夫州用美國武器越境短程轟炸俄境內目標，白宮形容這是「反擊」措施。6月強調，不容烏軍轟炸離邊境約320公里以外的俄土，包括莫斯科和克里姆林宮。至目前，美方已容許烏軍轟炸任何在邊境準備攻擊烏克蘭的俄軍士兵與設施。

路透社報道指出，專家認為華府逐漸放寬烏軍使用武器限制，部分原因在於未見俄羅斯總統普京猛烈抨擊美國和歐洲國家。大西洋理事會歐洲中心高級研究員里佐（Rachel Rizzo）認為，拜登政府的目標是在有效管控俄方反應的同時，給予烏克蘭足夠餘地使用西方武器。

（路透社/BBC）

（俄軍侵烏）