烏俄境用歐美武器 俄斥北約策劃反侵 美援「海馬斯」痛擊俄軍 英贈主戰坦克入庫州

烏軍參謀部前發言人謝列茲尼奧夫（Vladislav Seleznyov）周三告訴美國之音，雖然完美的情報，以及炮火、無人機和軍機等有助截擊趕赴庫爾斯克州的俄援軍，但真正痛擊他們是美援的「海馬斯」火箭炮系統，這款武器摧毀大量俄軍武器、軍備和人員。

英准烏在俄土用長程導彈外武器

英國國防部發言人周四表示，烏克蘭有「明確權利」使用英援武器自衛，對抗俄羅斯違法攻擊，而這「並不排除在俄境內的行動」，但同時指捐出軍備時已向烏方表明使用它們時「須符合國際法」。英國防部並未交代烏方可使用的武器名稱及種類，而就目前雙方共識，烏軍不被容許使用射程約241公里的「暴風影」（Storm Shadow）長程導彈攻擊俄境內目標，意味烏反侵可使用的武器不包括該款導彈。

天空新聞台等英媒日前報道，相信烏軍反侵時已用上了英製「挑戰者2」（Challenger 2）主戰坦克，英方於去年提供了14輛該款坦克，協助烏軍夏季反攻。烏軍反侵以來，已有人目擊俄境內出現了美國援烏的「布雷德利」和「史崔克」裝甲車，以及德國提供的貂式步兵戰鬥車的縱影。

俄新社昨報道，俄軍在庫爾斯克州西部殲滅一支裝備有北約國家武器的烏軍偵察和破壞小隊。美國等西方國家均強調事前未獲通知烏軍入侵俄境，華府亦稱未有參與，但俄羅斯《消息報》周五引述該國總統普京親密盟友、前俄聯邦安全局局長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）稱，北約和西方特工有策劃烏軍對庫州行動，質疑如沒有他們的參與和直接協助，烏方不會侵犯俄境。

反侵烏軍擄逾百俄兵商換俘

另一方面，烏克蘭國家安全局（SBU）周四表示，參與反侵行動的烏軍特種部隊俘獲了102名俄軍士兵。SBU消息人士指，102名俘虜隸屬俄軍第488近衛摩托化步兵團和車臣「阿赫馬特」（Akhmat）特種部隊，稱這是自俄軍侵烏以來烏克蘭一次過俘獲的最大批俄兵。烏軍情報部門又指，正跟俄方討論交換戰俘。

《華盛頓郵報》周四引述烏兵報道，烏軍反侵行動本周初擴展至庫爾斯克州以南別爾哥羅德州（Belgorod），日前一支部隊推進入當地約9.7公里後被俄守兵擊退，有人陣亡，傷兵撤回烏克蘭北部蘇梅州（Sumy）救治。

（美國之音/BBC/華盛頓郵報/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）