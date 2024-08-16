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以哈和談重啟 美推動達協議阻伊朗報復

【明報專訊】加沙停火談判在哈馬斯缺席的情况下，周四（15日）一連兩天舉行，以色列派出由國內外情報部門首長領導的高級談判團，斡旋方之一的美國則擬由中央情報局（CIA）局長伯恩斯領軍，爭取以哈達成協議，阻止伊朗報復攻擊以色列。預料以方堅持控制加沙接壤埃及的「費拉德爾菲走廊」，以及要求首階段釋放的人質全部生還，將成為主要的爭拗點。

哈馬斯周三重申堅持以美國總統拜登5月時提出的停火方案為基礎推進談判，並指控以色列總理內塔尼亞胡在該方案上加插諸多額外條款。《紐約時報》周二報道，內塔尼亞胡在上月27日致函提出5大新條件，包括拒絕拜登方案建議以軍全面撤離加沙邊境，要求保留控制費拉德爾菲走廊（Philadelphi Corridor）；以及只容許不持械的巴人平民，經以軍控制的加沙中部「納扎里姆走廊」返回北部。

以色列總理辦公室聲明回應否認提出新條件，稱要求是對現有條款的「必要澄清」，並「不具矛盾」。聲明亦反指控哈馬斯要求對拜登停火方案作出「29處改動」，但未有交代相關詳情。

以色列傳媒日前引述消息報道，內塔尼亞胡賦予了由摩薩德（以色列對外情報機關）局長巴爾內亞和以色列國家安全局長巴爾領導的談判團「最小的迴旋餘地」，但他認為這不足以確保能達成停火。Channel 12周三報道，以方最新要求停火首階段獲釋的33名包括女兵等人質全部生還，較最初尋求釋放「生還者及遺體」提高了標準。

另一方面，《以色列時報》引述官員表示，即使哈馬斯不直接參與談判，其駐多哈的首席談判員哈亞亦會跟斡旋方卡塔爾和埃及保持溝通。

拜登周二表示，期望以哈停火能阻止伊朗就哈馬斯領袖哈尼亞上月31日在德黑蘭被暗殺，報復攻擊以色列，但他承認近日達成停火仍「面臨困難」。拜登特使周三在黎巴嫩作游說，爭取以哈盡快達成停火。

（BBC/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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