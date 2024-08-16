撐巴校園示威風波 哥大校長辭職 稱混亂時期難克服校內歧見

邀警入校清場惹不滿 親以者另轟鎮壓力弱

沙菲克（Minouche Shafik）周三晚向師生發送的辭職電郵中表示，撐巴勒斯坦的校園示威浪潮爆發，令哥大陷入「一段混亂的時期，很難克服大學社區內的歧見，對她的家人與社區的其他人帶來莫大損失」。她認為自己「在這個時機點」離職，「最能讓哥大渡過未來的種種挑戰」。她呼籲師生互相尊重和真誠交換意見，消弭哥大分裂。沙菲克又透露，自己將為英國工黨新政府制定國際發展政策出任首席顧問。

今年4月，支持巴勒斯坦及反戰的師生及校外示威者在哥大校園內搭建數十個帳篷，要求校方出售以色列相關資產。隨談判破局，沙菲克兩度尋求紐約警察進駐校園，最少100多人被捕，做法引起學生、教職員，以及人權組織不滿，譴責沙菲克阻撓撐巴人示威。另一方面，親以色列支持者則斥責沙菲克鎮壓校園示威的力度不夠；共和黨紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）周三在社交平台發文批評沙菲克未能保護猶太裔學生，稱她「早就該下台」。

沙菲克是出生於埃及的經濟學家，擁有英國與美國雙重國籍，曾任英倫銀行副總裁、倫敦政治經濟學院院長和國際貨幣基金組織（IMF）副總裁，2023年7月成為哥大校長。據哥大官網，負責衛生與生物醫學服務的執行副校長阿姆斯特朗（Katrina Armstrong）將擔任臨時校長。

第3名受直接衝擊下台「長春藤」校長

沙菲克上周曾發聲明譴責3名哥大院長互傳內容包括「反猶修辭」的信息，3人其後請辭。事件反映因以哈戰爭而起的美國高校爭議仍未平息。去年12月至今年1月時任兩間「長春藤」高校校長——賓夕法尼亞大學的馬吉爾（Liz Magill），以及哈佛大學的蓋伊（Claudine Gay），因在國會質詢被批評應對校內「反猶太主義」不力，而相繼辭職。另一間長春藤盟校康奈爾大學校長波拉克（Martha Pollack）上月1日提早退休，亦被指跟該校的以哈相關示威有關。

（路透社/中央社/華盛頓郵報/金融時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）