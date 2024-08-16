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日本內望：岸田時代的破滅 ／文：張望

【明報專訊】岸田文雄終於要退任了。

岸田是早稻田大學1982年法學部畢業生。如果來訪早稻田大學的校史館，我們會在「政治家展區」發現歷代早大畢業的日本首相。有趣的傳聞是，早大背景的首相似乎都無法實現長期政權，本次岸田文雄似乎也難逃這一宿命。

岸田作為小派閥政權從一開始就被籠罩在安倍晉三的陰影下。他被安倍扶植起來，但又戰戰兢兢地抵抗安倍派對政權的滲透。2022年安倍遇刺，岸田內閣的支持率由於統一教派問題大跌，但這並不是岸田自身的問題。2023年爆發的政治黑金問題，也是安倍派多年留下來的爛攤子，卻要岸田來替他們收拾殘局。因此，岸田3年來一直在為政權合法性問題糾纏，難以推行本派的政策抱負。

總裁選舉：麻生主流vs.菅義偉非主流

不少專家學者在岸田上台後，集中精力研究他的兩個政策招牌：「新資本主義」和「新時代現實主義外交」。但實際上這些宏大理念根本缺乏時間落實，或許也就是作為對外官方宣傳而已。2023年秋，日本《朝日新聞》政治部出版一本政治採訪專著，以「鵺政權」來形容岸田的執政風格。所謂「鵺」，根據《平家物語》中的描述，指的是一種擁有猴子的相貌、狸的身軀、老虎的四肢與及蛇的尾巴的四不像妖怪。借用這一古典，此書的意思是：岸田政權實際上不存在具有內在一貫性的政治理念，是迎合周圍氣氛的「狀况對策型」政權。其特徵是：其內外政策時鷹時鴿，朝令夕改，是各種政治理念的混合產物。

岸田退了。2024年派閥崩潰後的自民黨總裁選，會是一個什麼態勢？目前坊間舉出不少人氣政治明星，如小泉進次郎，河野太郎。但這都沒有抓到問題的核心。本次總裁選，將是麻生太郎主流和菅義偉非主流的對決。

據稱，8月初，河野特地約請麻生晚宴，尋求參選支持，可見麻生的影響力依然舉足輕重。麻生甚至已經想好下一任首相必須有能力和特朗普相處融洽，能打高爾夫球之類，實際上就是安倍主義的延續。在這一背景下，現任幹事長茂木或許是一個不錯人選。另一邊廂，本次選舉環境為無派閥的菅義偉提供了千載難逢的機會。菅義偉出身基層，沉着幹練，他可以組織「小石河聯盟」（小泉，石破，河野），動員無派閥黨員和麻生主流派黨員對抗。一旦石破得到菅義偉的支持，小泉和河野估計將退居二線助攻，防止黨員選票分流，以實現非主流派的逆襲。

無論如何，一場激烈的最高權力鬥爭，將在9月的永田町上演。

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授

相關字詞﹕岸田文雄 張望 日本內望

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