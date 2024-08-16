園內意外亡 迪士尼：曾訂Disney+不能索償

律師斥條款說法荒謬

皮科洛（Jeffrey Piccolo）與妻子唐蘇安（Kanokporn Tangsuan）及岳母當日到訪餐飲娛樂購物中心「迪士尼之泉」（Disney Springs）一間酒吧吃晚飯時，唐蘇安向侍應表明對乳製品及堅果嚴重過敏並點餐。侍應及後確認食物可安全食用，但唐蘇安吃過食物後呼吸困難，即使她注射過敏急救藥EpiPen，送院後仍告不治。

皮科洛早前入稟法院向華特迪士尼世界度假區索償逾5萬美元（逾39萬港元），迪士尼一方要求交予外部仲裁員處理，稱皮科洛2019年免費試用Disney+時，同意「所有爭議」都交由仲裁處理，又指園方跟涉事餐廳僅屬「業主和租戶」關係。皮科洛的律師本月提交回應文件稱皮科洛沒與對方簽署協議，即使有協議都不應涵蓋到女死者，又指對方說法荒謬。

迪士尼指涉事餐廳獨立營運

迪士尼發言人周三發聲明重申，涉事餐廳屬獨立營運，非由園方擁有或經營，稱園方只是為自己辯護，反對原告律師試圖將園方納入對餐廳的訴訟。雙方將於10月2日出庭陳述案情。

（BBC/紐約時報）