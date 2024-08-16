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世衛列猴痘「國際關注突發公衛事件 」

【明報專訊】非洲部分國家最近爆發mpox（monkeypox，舊稱猴痘）疫情，世界衛生組織（WHO）周三（14日）宣布再次把mpox列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC）。科學家尤其關注mpox新變種快速傳播及其高死亡率的情况，世衛總幹事譚德塞稱mpox在非洲以至其他地方進一步傳播的可能性非常令人擔憂。

非洲兩年半逾3.8萬病例1456死

譚德塞周三在記者會稱，世衛的緊急委員會同日召開會議並向他表示mpox疫情爆發已構成國際關注的突發公共衛生事件，他認同有關評估並決定將mpox列為PHEIC。PHEIC屬世衛所發出的最高級警示，旨在加快研究、資助、採取國際公共衛生措施及合作遏止疫情。世衛對上一次宣布mpox列為PHEIC是2022年7月，直至去年5月解除有關警告級別。

由於非洲的mpox感染病例正以驚人速度蔓延，非洲疾病控制和預防中心（Africa CDC）此前一天（13日）亦已宣布mpox為非洲公共衛生緊急事件。據Africa CDC數據，非洲地區自2022年1月至今年8月4日，已錄得逾3.8萬宗病例及1456人死亡。單在今年，剛果民主共和國（簡稱剛果（金））至今就有逾1.4萬宗病例，524人病逝，數字已超出去年總和。

剛果（金）的mpox疫情起初由1型病毒株引起，及後所衍生、死亡率較高的1b型引發的病例自去年9月急升，甚至超過2b型病毒株造成的病例，並擴散到鄰國如肯尼亞。瑞典昨亦證實首宗1b型mpox個案。

新變種傳播快死亡率高

猴痘可通過密切接觸傳播，患者初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、背痛、淋巴結腫大，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者在幾周內康復，也有重症者死亡。

（BBC/衛報/中央社/法新社/路透社）

相關字詞﹕剛果民主共和國 國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC） 猴痘（monkeypox） 非洲

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