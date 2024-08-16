他信幼女獲推舉接任泰首相

多名執政聯盟領袖現身支持

現年37歲的佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）昨天在曼谷出席記者會時，有多名執政聯盟政黨領袖現身支持。佩通坦稱她已田準備好為推動國家前進而努力，會盡力帶領國家走出經濟危機。她又稱賽塔努力履行職務，對於他遭法院下令解職表示遺憾。

佩通坦的父親他信及其姑姐英祿都先後擔任首相，但同樣在軍事政變爆發後流亡海外。佩通坦表示其父有擔任首相經驗，他準備好為她提供施政建議。看守首相普坦確認他所屬的為泰黨議員都支持佩通坦，他本人亦希望他信能向佩通坦給予意見。執政聯盟成員泰自豪黨的領袖兼副相阿努廷（Anutin Charnvirakul）周四較早時指，其黨會支持為泰黨推舉的人選。

眾議院今晨投票表決提名

《曼谷郵報》指佩通坦被推舉為首相候選人頗令人意外，因執政聯盟的主要人物周三晚在他信大宅舉行會議時，決定提名75歲前司法部長猜格森為候選人，但昨早有報道指聯盟內及不少為泰黨議員都反對提名猜格森，指他曾支持修改冒犯君主法。

首相候選人要成功拜相，就需要在眾議院全體493名議員獲逾半支持。為泰黨為首的11黨聯盟現控制314席，當中141席屬為泰黨，只要席位沒變動，聯盟要選出屬意人選為首相應沒困難；眾院訂於泰國時間今早10時（香港時間今早11時）召開會議。

佩通坦為他信幼女，擁有朱拉隆功大學政治學士和英國薩里大學國際酒店管理碩士學位。他與丈夫育有一女一子，幼子在去年5月大選競選期間出生。佩通坦除了是曾是英祿營運的上市房地產公司SC Asset Corp的最大股東，持有28.5%股權，亦在其姊的企業擔任酒店業務行政總裁，因此佩通坦拜相後要放棄有關職位及遵守股權限制。

（路透社/法新社/曼谷郵報）