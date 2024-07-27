德通緝涉炸「北溪」烏克蘭人 WSJ：2022年時任烏武裝總司令策劃行動

德國多家傳媒報道，被通緝的烏克蘭人是潛水教練，瑞典《快報》報道其名字為朱拉夫洛夫（Volodymyr Zhuravlov）。德國檢方還鎖定一男一女烏克蘭潛水員涉案。

波蘭國家檢察官辦公室發言人周三證實，德國當局6月向華沙地區檢察官辦公室發送針對朱拉夫洛夫的逮捕令，但指朱拉夫洛夫7月初已越過邊境逃到烏克蘭。

德國周三拒絕就報道置評。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克周四否認烏克蘭參與北溪管道爆炸事件，並將矛頭指向俄羅斯。北溪1號和北溪2號管道從俄羅斯經波羅的海直通德國，向歐洲輸送天然氣，2022年9月26日在瑞典和丹麥領海發生爆炸並嚴重受損，俄羅斯被指施襲，惟克宮一直否認，並指烏克蘭才是黑手。

報道：CIA曾警告 澤連斯基叫停不果

《華爾街日報》（WSJ）周三報道聲稱是事件的內情，指2022年5月一些烏克蘭高級軍官和商界人士聚會慶祝烏克蘭成功阻止俄軍推進時，有人提出摧毁北溪管道計劃。WSJ報道引述參與北溪管道破壞事件的人報道，指行動資金由商人提供，成本約30萬美元（234萬港元），涉及一艘租來的小遊艇，有6名船員，包括受過訓練的民間潛水員，亦有一名女性，作用是製造一班朋友坐遊艇出海玩樂的假象。行動由一名具有特種作戰經驗的現役將領監督，並直接向烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內匯報。

報道引述4名知情者稱，澤連斯基最初批准計劃，但CIA得悉後警告澤連斯基停止行動，澤連斯基隨即命令扎盧日內停止，但後者無視命令。

另外，烏軍反侵俄境逾一周未結束。澤連斯基周三說，烏軍在俄羅斯西部庫爾斯克州的軍事行動取得進展。當天在該州不同方向推進「一至兩公里」。烏軍現任武裝部隊總司令瑟爾斯基昨表示，已在庫州佔領區設立軍事指揮官辦公室。

俄羅斯國防部軍事政治工作總局副局長阿勞迪諾夫昨稱，俄軍正在庫州村莊清剿烏軍。而據俄羅斯執法機構代表昨對俄羅斯衛星通訊社稱，烏克蘭武裝部隊第8獨立空中突擊旅第一空中突擊營的5名傘兵在庫州博爾基村附近被消滅。

（德國之聲/路透社/華爾街日報/俄羅斯衛星通訊社）

（俄軍侵烏）