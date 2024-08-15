烏稱越境佔74據點 美指俄抽侵烏兵力應對

澤連斯基：數百俄兵投降

澤連斯基周二表示，他的部隊仍在庫州繼續推進，並命令將軍制定行動的「未來關鍵步驟」。他說，至今已有數百名俄兵投降，指被俘俄兵可以用來交換烏克蘭戰俘。烏克蘭外交部發言人表示，烏軍在庫爾斯克州（Kursk）行動的主要目的是保護國家免遭俄羅斯導彈攻擊，並無意佔領該州。一名美國官員亦表示，烏軍入侵庫州的目標似乎是想「調虎離山」，迫使俄羅斯調動在烏克蘭的兵力應對烏軍的跨境襲擊，從而減輕烏東壓力。

美官員：調虎離山 減烏東壓力

《華爾街日報》周二報道，烏克蘭派出坦克和其他裝甲車，增援佔領大片俄羅斯領土的部隊。俄羅斯則正從烏克蘭撤出部分軍隊，以應對烏軍反侵。文章指美國最新的評估支持烏克蘭官員的說法，即上周對庫州的突襲已將俄軍從烏克蘭引開。美國總統拜登周二回答記者提問時說，烏克蘭反侵行動「讓普京真正陷入兩難境地」，似乎讓俄羅斯措手不及。

烏軍周三繼續用導彈和無人機轟炸俄羅斯多州。毗鄰庫州的別爾哥羅德州（Belgorod），州長格拉德科夫同日宣布該州進入緊急狀態，直言在烏軍的轟炸下，邊境地區局勢「極其艱困」。俄羅斯政府則表示，前一晚摧毁了境內117架烏克蘭無人機，主要是在庫爾斯克、沃羅涅日和別爾哥羅德及下諾夫哥羅德州。俄羅斯國防部周三表示，已成功阻止烏軍在庫州5個地區繼續推進。

（路透社/法新社/華爾街日報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）