泰首相遭憲法院解職 國會明選繼任人

賽塔今年4月任命披集（Pichit Chuenban）擔任首相辦公室部長，但披集被指在2008年以律師身分在一宗有爭議的土地收購案中代表前首相他信期間試圖賄賂法官，披集因而被判囚6個月；他在服刑期滿時獲撤銷控罪。有參議員指披集道德操守有問題，不符憲法對部長級官員的正直品德標準，5月向憲法法院提請罷免賽塔。

任命曾遭定罪人員入閣違憲 被裁「不道德」

憲法法院法官昨以5﹕4票，裁定62歲的賽塔任命曾被判刑事罪成人士入閣違規。判辭指賽塔欠誠實、違反道德標準，根據憲法終止其首相職務。

賽塔被解職後，其內閣將成看守內閣，副首相兼商業部長普坦（Phumtham Wechayachai）擔任看守首相。

泰國媒體報道，普坦周四將召開執政聯盟和看守內閣會議。至於賽塔所屬的「為泰黨」周四亦會舉行會議，決定推舉誰成為首相候選人。首相秘書長普羅明則表示，國會將於周五投票選出新任首相。

泰國首相候選人必須是去年國會大選中已向選委會登記為首相候選人的人選，要成功當選就須得到眾議院493名議員逾半、即247票支持，而目前為泰黨及其組成的11黨聯盟於眾議院擁有314票，預計協商出的首相人選可順利過關。

他信之女成首相人選之一

路透社指下任首相人選或包括前首相他信的女兒佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）、前司法部長猜格森（Chaikasem Nitisiri）、內政部長兼副相阿努廷（Anutin Charnvirakul）、能源部長兼副相披拉攀（Pirapan Salirathavibhaga），及前副首相巴威（Prawit Wongsuwan）。

（法新社/路透社/中央社/曼谷郵報）