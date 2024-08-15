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低民望遭逼宮 岸田被迫棄連任 稱為「回扣門」負責 決心求變「換黨新生」

【明報專訊】日本首相兼自民黨總裁岸田文雄昨天（14日）宣布不參加下月的黨總裁選舉，意味日本首相時隔3年將會換人。自民黨先後因與統一教的關係及「回扣門」醜聞備受批評，加上物價持續上漲，岸田內閣支持度過去半年持續在兩成多水平徘徊，黨內「逼宮」聲不斷，日媒分析岸田因此不得不放棄尋求連任。他昨強調自民黨需要改變，而展現改變的第一步是自己先下台，有必要讓人民看到新生的自民黨。前防衛大臣兼前黨幹事長石破茂昨率先表明有意角逐黨總裁一職，他亦是暫時民眾的首選；共同社指數碼大臣河野太郎及幹事長茂木敏充等也有意參選。

岸田昨早在首相官邸舉行記者會，表明要為「回扣門」負責，暗示政府已失公眾信任，他不尋求連任黨總裁是要恢復公眾對政治的信心，「沒有公眾信任，政治就無法運作」。他指出，在這次黨總裁選舉中，有必要向國民展示自民黨正在改變，是一個嶄新的自民黨，「展示自民黨改變的最明顯第一步就是我退出」。

67歲的岸田文雄2021年9月當選自民黨總裁後成為首相，3年任期今年9月屆滿，是日本戰後任期第8長的首相。他在任內以大規模刺激經濟計劃帶領日本走出新冠疫情，其政府還承諾在2027年或之前國防支出增加一倍，並加強與美國合作應對中國挑戰。不過，受自民黨派閥捲入不當記帳政治集資宴會收益的「回扣門」影響，岸田內閣支持率自去年11月以來，一直徘徊在20%多的低位，今年4月眾議院3個議席補選，自民黨皆敗，自民黨內部擔心在岸田率領下要迎戰明年眾議院大選將陷入苦戰。

「統一教」醜聞經濟問題拖累民望

日本政治專家、美國天普大學助理教授庫切克（Michael Cucek）等學者指出，岸田支持率下滑，除了因其多名閣員被揭與「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）關係密切及「回扣門」引發民憤，還因為日圓貶值增添通脹壓力，民眾不滿工資追不上生活成本上升有關。岸田是繼菅義偉後，又一名放棄競逐黨總裁的現任首相，庫切克說：「他（岸田）早就『時日無多』，當選連任絕對講不通，這種態勢確立已久。」

自民黨將於9月20日至29日舉行黨總裁選舉。日媒報道，石破茂、河野太郎、茂木敏充、前經濟安全保障擔當相小林鷹之、前環境相小泉進次郎和經濟安保擔當相高市早苗獲黨內支持。

下月底選黨總裁 石破茂未確保入閘

其中立場親台的石破茂昨率先在台灣表示，若能取得20名議員支持入閘，他「當然非常願意參選」。被問及台海若發生軍事衝突，新任首相是否會有所表態並協防台灣，石破茂稱目前思考方向為全力避免台海衝突事態發生。日本新聞網（JNN）8月5日公布的最新民調顯示，有70%受訪者希望自民黨總裁選舉出現「輪替」，被問到誰適合接任首相，最多人選擇石破茂、隨後是小泉進次郎、河野太郎。

自民黨9月選出新總裁後，預料將召開臨時國會選出新首相。無論誰當選，岸田的繼任人將面對連串國內外挑戰，包括必須團結自民黨應對生活成本可能進一步上升、與中國的地緣政治緊張局勢升級，以及美國前總統特朗普可能重返白宮等。

（共同社/路透社/法新社/金融時報）

相關字詞﹕日本 自民黨總裁選舉 岸田文雄

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