印醫生院內遭姦殺掀示威 醫護集會停非緊急服務 促政府加強保護

遇害31歲女實習醫生當日被發現半裸伏屍在實習醫院的研討室講台上，驗屍後當局發現她身體有10處受傷，其中被打爆的眼鏡玻璃碎插眼，盆骨破碎。警方循強姦和謀殺案方向調查。《印度快報》引述醫生稱，憑驗屍報告估計死者可能曾被輪姦。

31歲女事主疑喪義工魔爪 院方涉毁證

警方其後拘捕懷疑涉案的醫院義工、33歲男子羅伊（Sanjoy Roy）。事發RG Kar醫院的實習醫生因沒指定休息房間，女事主上周五凌晨完成工作後就在事發研討室休息，疑犯被閉路電視拍攝到凌晨4時進入研討室所在大樓，案發現場亦檢獲其耳機。羅伊被指有暴力對待女性前科，警方稱疑犯成為義工時未經背景審查。當地傳媒亦報道，院方一度向女事主家人表示她是自殺，事後又以裝修為由，急急將案發研討室的牆拆掉，惹人懷疑。

醫護人員（尤其是女性）在職場面對人身安全問題在印度存在多時，除了性罪行，醫護人員很多時亦會被逝者家屬當作出氣袋，或被家屬暴力相向要求優先治療。任職病理學家的米特拉（Namrata Mitra）曾在這次出事的醫院實習，她稱當時因她確切感到不安全，常擔心護理員或病人對其有不當行為，所以會由同為醫生的父親陪同工作。

今次事件觸發醫護界不滿，印度多個邦的醫療協會周一呼籲政府醫生無限期暫停處理非緊急服務，呼籲當局加快審理這宗姦殺案，以及成立一個保護醫療人員的委員會。路透社報道，馬哈拉施特拉邦周二有逾8000名政府醫生示威，當地醫院急症以外的服務都暫停，首都新德里有初級醫生在一間大型政府醫院外抗議，舉着「醫生不是出氣袋」的海報；北方邦首府勒克瑙及西部果阿邦等地城市的示威亦令醫療服務受影響。

（BBC/CNN/印度教徒報/印度快報）