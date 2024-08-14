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火星發現地底液態水庫證據 助探索生命存在 了解結構演變

【明報專訊】科學家周一（12日）在美國《國家科學院院刊》發表研究指出，分析美國太空總署（NASA）火星探測器「洞察」號蒐集的地震數據後，首次發現火星地殼深處存在大量液態水的證據，且估計蘊藏的水量足以填滿整個火星表面的海洋。有關發現有助推進探索火星生命的存在，並了解火星結構的演變。

攜有地震儀的「洞察」號2018年登陸火星，4年間測量及記錄了1319次地震數據，包括地震波的速度，並確定地表下存在的物質，其任務於2022年結束。美國加州大學聖迭戈分校斯克里普斯海洋研究所研究員賴特（Vashan Wright）領導其同事，根據火星重力數據及「洞察」號蒐集的測量數據，計算出火星地殼10至12公里深存在液態水庫，賴特說：「中地殼（mid-crust）的岩石裂縫充滿液態水，最能解釋地震和重力數據。」他指出，若「洞察」號着陸位置的測量結果代表整個火星也如此，那麼岩石縫中的水量能填滿火星上深達1至2公里的海洋，「在地球，地下水從地表滲入到地下，我們認為這情况也出現在火星上」。

火星地表如今寒冷荒涼，但科學家指出，30多億年前，火星表面有湖泊、河流和海洋，但隨着火星失去大氣後，這些湖泊和海洋消失，其中一些水流失到太空。儘管火星兩極現仍有永久凍土冰層及大氣中也有水蒸氣的證據，但這是首次在火星上發現液態水的證據。參與研究的加州大學柏克萊分校教授曼加（Michael Manga）稱，今次發現也回答了一個重要問題：火星的水去了哪裏？「地球上大部分水都在地下，沒理由火星的情况不是。」

難鑽10公里洞取水 殖民難題未解

若想將太空人送上火星並建立據點甚或人類想殖民火星，水是至關重要的資源。不過科學家指出，液態水存在地殼深處難以取得，因要在火星上鑽一個10公里深的洞極為困難。不過這次發現成為在火星繼續尋找生命證據另一目標，曼加說：「沒有液態水就沒有生命，因此，如果火星上存在宜居環境，那麼可能就在地下深處。」

（BBC/衛報/路透社）

相關字詞﹕地殼 液態水 火星

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